कर्नाटक: सीएम शिवकुमार ने 150 से ज्यादा जीसीसी लीडर्स के साथ की रणनीतिक बैठक

बेंगलुरु, 8 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को 150 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के नेताओं के साथ रणनीतिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मल्टीनेशनल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब के लिए भारत के प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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'कैटलिस्ट कनेक्ट: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लीडर्स के साथ मुख्यमंत्री की बैठक' नाम की इस मीटिंग का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम) के साथ मिलकर किया था। यह राज्य सरकार की केएटीएएलवाईएसटी पहल का हिस्सा थी, जिसका मकसद जीसीसी के लिए कारोबार करना आसान बनाना था।

मीटिंग से पहले, मुख्यमंत्री ने भारत में 'टारगेट' के बेंगलुरु कैंपस का दौरा किया, जो अमेरिकी रिटेल कंपनी 'टारगेट कॉर्पोरेशन' का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) है।

दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कंपनी के लीडर्स से बातचीत की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिजिटल ऑपरेशन्स, सप्लाई चेन, मर्चेंडाइजिंग और स्टोर डिजाइन में उनके काम का जायजा लिया।

इस दौरे से पता चला कि कर्नाटक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य से ग्लोबल इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद करने में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है।

इस रणनीतिक मीटिंग में प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव, सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हुए ताकि कर्नाटक के जीसीसी इकोसिस्टम के भविष्य पर चर्चा की जा सके।

बातचीत का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार करने में आसानी, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच सहयोग और बेंगलुरु से बाहर जीसीसी निवेश को बढ़ाने पर था।

इंडस्ट्री लीडर्स ने स्टार्टअप्स और जीसीसी के बीच पार्टनरशिप को मजबूत करने और कर्नाटक को हाई-वैल्यू इनोवेशन और एंटरप्राइज क्षमताओं के लिए ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने पर भी चर्चा की।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि जीसीसी के साथ कर्नाटक की पार्टनरशिप ने दुनिया के सबसे बेहतरीन इनोवेशन इकोसिस्टम में से एक बनाने में मदद की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी (कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक) सरकार ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां बिजनेस भरोसे के साथ इनोवेशन कर सकें, वर्ल्ड-क्लास टैलेंट तक पहुंच सकें और ग्लोबल लेवल पर विस्तार कर सकें। हम मिलकर यह पक्का करेंगे कि अगली पीढ़ी की ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज क्षमताओं की कल्पना, इंजीनियरिंग और विस्तार कर्नाटक से ही होता रहे।"

कर्नाटक के गृह, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य जीसीसी को बड़े ग्लोबल काम संभालने के लिए जरूरी पॉलिसी सपोर्ट, टैलेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम देना जारी रखेगा।

राज्य सरकार ने 2029 तक 500 नए जीसीसी को आकर्षित करने, 3.5 लाख नौकरियां पैदा करने और अनुमानित 50 बिलियन डॉलर का आर्थिक आउटपुट बनाने के अपने लक्ष्य को दोहराया। यह बैठक सरकार और उद्योग, दोनों की इस प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई कि वे कर्नाटक में इनोवेशन-आधारित विकास के अगले चरण को तेज करने के लिए सुझावों को अमल में लाने लायक उपायों में बदलेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी