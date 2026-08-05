एयर इंडिया ने टेवोल्डे गेब्रेमारियम को नियुक्त किया नया सीईओ और एमडी, कैंपबेल विल्सन की लेंगे जगह

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने बुधवार को अपने शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए टेवोल्डे गेब्रेमारियम को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने की घोषणा की। गेब्रेमारियम, कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष अप्रैल में शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी ने इसे एयर इंडिया के परिवर्तन और वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी खुद को विश्वस्तरीय वैश्विक एयरलाइन के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी का मानना है कि नए नेतृत्व के साथ एयर इंडिया अपने विकास के अगले चरण में और अधिक मजबूती से प्रवेश करेगी।

टाटा संस और एयर इंडिया के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने टेवोल्डे गेब्रेमारियम का स्वागत करते हुए कहा कि कंपनी ने कैंपबेल विल्सन के नेतृत्व में स्थिरीकरण, विभिन्न इकाइयों के एकीकरण और विमान बेड़े के विस्तार जैसे शुरुआती महत्वपूर्ण चरण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। अब एयर इंडिया तेजी से क्रियान्वयन और विस्तार के दौर में प्रवेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने दुनिया के सबसे कुशल और लाभदायक एयरलाइन समूहों में से एक के निर्माण का सफल अनुभव हासिल किया है। उनका परिचालन कौशल, सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक हब विकसित करने की दूरदृष्टि एयर इंडिया को विश्व की अग्रणी एयरलाइनों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में एयर इंडिया न केवल वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाएगी, बल्कि देश के लिए गर्व का प्रतीक भी बनेगी।

अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने कहा कि एयर इंडिया जैसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करना उनके लिए अत्यंत सम्मान और गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता के अनुरूप विश्वस्तरीय एयरलाइन का निर्माण करना एक रोमांचक अवसर है।

उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, निदेशक मंडल, कर्मचारियों, सरकार और विमानन उद्योग से जुड़े सभी साझेदारों के साथ मिलकर एयर इंडिया को परिचालन उत्कृष्टता, भारतीय आतिथ्य और दीर्घकालिक सतत विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे।

एयर इंडिया ने कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन भारत की नागर विमानन महत्वाकांक्षाओं और देश की व्यापक आर्थिक दृष्टि के अनुरूप है। कंपनी आगे भी विमानन नियामकों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ मिलकर भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में मजबूत बनाने, अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने तथा विमानन सुरक्षा और नियामकीय मानकों को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन के योगदान की भी सराहना की। बोर्ड ने कहा कि उनके नेतृत्व में एयर इंडिया ने अपने पुनरुद्धार के महत्वपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक पार किया और संगठनात्मक बदलाव, बेड़े के विस्तार तथा परिचालन सुधार जैसे कई अहम क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। उनके द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर अब एयर इंडिया नए नेतृत्व में वैश्विक विस्तार और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी।

--आईएएनएस

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