भारत-यूरोपीय संघ एफटीए मार्च 2027 तक हो सकता है लागू : पीयूष गोयल

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) दिसंबर के अंत तक साइन हो जाएगा। इसके साथ, यह फरवरी-मार्च 2027 तक लागू हो सकता है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को दी।

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देश की आर्थिक राजधानी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह समझौता कई तरह के सामानों पर टैरिफ कम करके यूरोपीय बाजार तक भारत की पहुंच को काफी बढ़ा देगा।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "अब लगभग जीरो ड्यूटी के साथ, पूरा यूरोपीय बाजार हमारे लिए खुल जाएगा। ईयू के साथ एफटीए पर दिसंबर तक हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह फरवरी-मार्च तक लागू हो जाएगा।"

भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी को एफटीए के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी, जिसे गोयल ने 'मदर ऑफ ऑल डील' बताया था।

इस प्रस्तावित समझौते के तहत, भारत के लगभग 93 प्रतिशत निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजार में बिना किसी शुल्क के पहुंच मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया भर के देश भारत के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के इच्छुक हैं।

गोयल ने कहा, "पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।"

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इस हफ्ते भारत का दौरा करने वाले हैं, ताकि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत हो सके।

संबोधन के दौरान, गोयल ने आर्थिक विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकास और विरासत साथ-साथ चलने चाहिए।

गोयल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हमसे कहते हैं कि देश को विकास की जरूरत है, और देश को अपनी विरासत की भी जरूरत है। कोई भी देश अपनी संस्कृति, विरासत और परंपराओं का ध्यान रखे बिना विकसित राष्ट्र नहीं बना है।"

--आईएएनएस

एबीएस