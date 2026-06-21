आधुनिक लाइफस्टाइल में योग जरूरी, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान में मिलती है मदद : एनएसई सीईओ

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि मौजूदा समय में आधुनिक लाइफस्टाइल को देखते हुए योग जरूरी है और इससे शारीरिक के साथ-साथ मानसिक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश के कारण 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया था। योग से काफी फायदा होता है इस वजह से पूरी दुनिया योग दिवस को मनाती है और योग सिखाता यह भी है कि बिना किसी बाहरी उपकरणों के भी आप स्वयं को खुद फिट रख सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दौर में स्क्रीन का उपयोग काफी बढ़ गया है और बहुत सारे लोग स्क्रीन के माध्यम से लंबे समय तक कार्य करते हैं। इससे कई समस्याएं पैदा होती है, जिसमें योग आपकी काफी मदद कर सकता है।

एनएसई सीईओ ने युवाओं को योग करने की सलाह देते हुए कहा कि सभी को योग करना चाहिए, क्योंकि 25-30 वर्ष तक शरीर में कोई समस्या नहीं आती है और अगर आप शुरुआत से ही योग पर ध्यान देंगे, तो आप कई शारीरिक के साथ-साथ मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा समय में एनएसई अपने आईपीओ को लेकर फोकस में है। हाल ही में एक्सचेंज की डीआरएचपी सामने आई है, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं।

एनएसई ने अपनी डीआरएचपी (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) में बताया है कि अभी भी को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामला अनसुलझे बने हुए हैं और एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मामले को निपटाने के लिए 1,491.21 करोड़ रुपये भुगतान का प्रस्ताव दे रहा है।

आईपीओ पेपर्स के 'जरूरी कानूनी मामलो' वाले हिस्से में दी गई ये जानकारिया सुप्रीम कोर्ट, सेबी और दूसरे कानूनी फोरम के सामने चल रही कार्यवाही से जुड़ी हैं।

--आईएएनएस

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