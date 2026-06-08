logo

Serve Safe Food Project

featuredfeatured
हरिद्वार
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·Jun 08, 2026, 09:27 AM

उत्तराखंड में नेस्ले इंडिया की ‘सर्व सेफ फूड’ परियोजना का विस्तार, 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को मिलेगा प्रशिक्षण