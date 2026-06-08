Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के भारतीय टीम में हुआ बदलाव
ऋतुराज गायकवाड़ का शतक, भारत ए ने श्रीलंका ए को दिया 278 रन का लक्ष्य
रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे, सीओई से मिली हरी झंडी
'डेब्यू विकेट हमेशा मेरा पसंदीदा रहेगा': मानव सुथार
'यह जगह घर की तरह', विराट कोहली ने आरसीबी के लगातार 2 बार चैंपियन बनने पर लिखा भावुक संदेश
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Serve Safe Food Project
हरिद्वार
H
Himanshu Dwivedi
·
Jun 08, 2026, 09:27 AM
उत्तराखंड में नेस्ले इंडिया की ‘सर्व सेफ फूड’ परियोजना का विस्तार, 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को मिलेगा प्रशिक्षण