सीडब्ल्यूजी 2026: मुक्केबाज लवलीना, सचिन, साक्षी और प्रिया ने बनाई फाइनल में जगह, नरेंद्र का भी सिल्वर पक्का

ग्लासगो, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 9वें दिन भी भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा जारी रहा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ-साथ साक्षी और प्रिया ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जिससे देश के लिए कम से कम तीन और सिल्वर मेडल पक्के हो गए।

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सभी 10 भारतीय बॉक्सर अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। प्रीति (54 किग्रा), अंकुश फंगल (80 किग्रा), जैस्मिन (57 किग्रा), अरुंधति (70 किग्रा) और जादुमनी सिंह (55 किग्रा) अन्य भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने अपने-अपने वेट डिवीजन में फाइनल का टिकट हासिल किया है।

शुक्रवार को लवलीना रिंग में उतरने वाली सबसे बड़ी भारतीय स्टार थीं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए तुवालु की तारोना खानुम बादी पासोनी ताफाकी को 5-0 से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और नई दिल्ली में 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना को पहले राउंड में 'बाई' मिला था। वह बिना रिंग में उतरे ही सेमीफाइनल में पहुंच गई थीं। मेडल पक्का होने के बाद, असम की 28 वर्षीय बॉक्सर ने शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया।

वहीं, साक्षी ने भी महिलाओं के 51 किग्रा वर्ग में कनाडा की एम्बर-जेन वॉल को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से हराया। साक्षी ने मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और अपनी प्रतिद्वंद्वी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी पांच जजों ने उन्हें स्पष्ट विजेता घोषित किया। पांच जजों ने स्कोर 30-27, 30-26, 30-27, 30-27 और 30-25 दिया, जिससे साबित हुआ कि भारतीय बॉक्सर को तीनों राउंड में स्पष्ट बढ़त हासिल थी।

इसके बाद प्रिया ने महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग में इंग्लैंड की एल. किंग्स-व्हीटली को सेमीफाइनल में 5-0 से हराकर भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का किया। सचिन (60 किग्रा) ने हैरिस-एलन (वेल्स) को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई और बॉक्सिंग में सेमीफाइनल के दिन भारत का 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा।

दिन के एक अहम नतीजे में, अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट आर. एक्लेस को चौंकाते हुए फाइनल में प्रवेश किया। नरेंद्र बेरवाल ने भी 90 किलोग्राम वर्ग में त्रिनिदाद और टोबैगो के मुक्केबाज नाइजेल पॉल को 5-0 से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस