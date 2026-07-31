सीडब्ल्यूजी 2026: तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल के साथ इतिहास रचा

ग्लासगो, 1 अगस्त (आईएएनएस)। तेजस्विन शंकर ने शुक्रवार देर रात (भारतीय समय के अनुसार) कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 'डेकाथलॉन' में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हाई जंपर से डेकाथलीट बने तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में दो अलग-अलग इवेंट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले, उन्होंने बर्मिंघम में 2022 एडिशन में पुरुषों की हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

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8,000-प्वाइंट्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट तेजस्विन ने ग्लासगो में 'ट्रैक एंड फील्ड' कॉम्पिटिशन के सबसे मुश्किल इवेंट में 7,976 प्वाइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन दोनों में मौजूदा एशियन चैंपियन तेजस्विन, ग्रेनाडा के विक्टर लिंडन से पीछे रहे, जिन्होंने सीजन के बेस्ट 8096 प्वाइंट्स हासिल किए, जबकि कनाडा के डेमियन वार्नर ने 8036 प्वाइंट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता।

कई दिनों तक चले इस कॉम्पिटिशन में, 27 वर्षीय तेजस्विन 100 मीटर रेस में 10.96 सेकंड (870 प्वाइंट्स) के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे। उन्होंने लॉन्ग जंप में 7.82 मीटर की दूरी तय करके 1015 प्वाइंट्स हासिल किए और ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर आ गए।

तेजस्विन ने शॉट पुट में 673 प्वाइंट्स हासिल किए, हाई जंप में 2.15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर 944 प्वाइंट्स पाए और 400 मीटर रेस में पांचवें स्थान पर रहकर 837 प्वाइंट्स हासिल किए। इस तरह पांच इवेंट्स के बाद उनका कुल स्कोर 4339 प्वाइंट्स हो गया और वे स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए थे।

तेजस्विन को 110 मीटर हर्डल्स में 922 प्वाइंट्स, डिस्कस थ्रो में 674 प्वाइंट्स और पोल वॉल्ट में 704 प्वाइंट्स मिले, जिसके बाद वे ओवरऑल स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर खिसक गए।

जैवलिन थ्रो में अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें फिर से मेडल की दौड़ में शामिल किया और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए। 1,500 मीटर रेस में 704 प्वाइंट्स हासिल करके उन्होंने अपना मेडल सुनिश्चित किया और कुल 7976 प्वाइंट्स बनाए।

तेजस्विन डेकाथलॉन में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर हैं और कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जहां उन्होंने हाई जंप में दो एनसीएए डिवीजन-वन खिताब जीते। अपने करियर के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाई जंप और कंबाइंड इवेंट्स, दोनों में सफलतापूर्वक हिस्सा लिया है।

साल 2018 में 2.29 मीटर का भारतीय रिकॉर्ड बनाने के बाद तेजस्विन को हाई जंप में पहचान मिली। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पुरुष हाई जंपर बने। बाद में, उन्होंने अपना फोकस कंबाइंड इवेंट्स पर किया और 2022 एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में सिल्वर मेडल जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी