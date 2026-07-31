डीपीएल का नया सीजन शुरू होने से खुश हूं, उम्मीद है टूर्नामेंट और भी रोमांचक होगा: रोहन जेटली

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग टूर्नामेंट (डीपीएल) पिछले सीजन के मुकाबले इस बार काफी बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में क्रिकेट फैंस शुक्रवार से एक बार फिर इस लीग में कड़े और रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ उठा सकेंगे।

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टूर्नामेंट का तीसरा सीजन शुक्रवार की शाम को पुरुषों के मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच मैच के साथ शुरू होगा। इससे पहले, एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी होगी जिसमें सिंगर सुनंदा शर्मा और सुखबीर सिंह लाइव परफॉर्मेंस देंगे। रोहन जेटली ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "हमें दिल्ली प्रीमियर लीग का एक और सीजन शुरू करने में खुशी हो रही है। पिछले सीजन के मुकाबले यह टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो गया है और खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और फैंस का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा है। हमें यकीन है कि यह सीजन और भी रोमांचक होगा, जिसमें बेहतरीन क्वालिटी का क्रिकेट, कड़े मुकाबले और अरुण जेटली स्टेडियम में शानदार माहौल देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में फैंस आएंगे और टूर्नामेंट का मजा लेंगे।"

2022 में भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी करने वाले यश धुल सेंट्रल दिल्ली किंग्स की कमान संभाल रहे हैं। यश ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छी तैयारी की है और वे मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं। "टीम ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और हर कोई नए सीजन के लिए उत्साहित है। हमारी टीम संतुलित है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। हमारा फोकस निडर होकर क्रिकेट खेलने, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और हर मैच में अपना बेस्ट देने पर है।"

वहीं, पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान अनुज रावत ने कहा कि उनकी टीम सकारात्मक क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। "दिल्ली प्रीमियर लीग को लेकर उत्साह हर साल बढ़ रहा है और हम अपने अभियान को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। हमने अच्छी तैयारी की है और एक मजबूत टीम बनाई है। हमारा मकसद सकारात्मक क्रिकेट खेलना, फैंस का मनोरंजन करना और हर गेम में कड़ी टक्कर देना है।" पुरुषों के डीपीएल का फाइनल मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि 31 अगस्त को रिजर्व-डे के तौर पर रखा गया है। वहीं, महिलाओं का टूर्नामेंट 20 अगस्त को शुरू होगा और 2 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी