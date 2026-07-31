'आपकी कामयाबी पर हर भारतीय को गर्व है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मेडल जीतने पर लवप्रीत-सीमा को दी बधाई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत की झोली में दो मेडल आए। वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता, तो सीमा कालीरमन ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन दोनों ही भारतीय एथलीट को मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बधाई दी है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर लवप्रीत सिंह को बहुत-बहुत बधाई। आपका शानदार प्रदर्शन आपके पक्के इरादे, जबरदस्त ताकत और बेहतरीन प्रदर्शन की लगातार कोशिश को दिखाता है। आपकी इस कामयाबी पर हर भारतीय को बहुत गर्व और खुशी है। मैं चाहती हूं कि आने वाले वर्षों में आप और भी बहुत कुछ हासिल करें।"

वहीं, सीमा को बधाई देते हुए द्रौपदी मुर्मु ने लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा कालीरमना को बहुत-बहुत बधाई। आपकी कामयाबी आपकी लगन और कड़ी मेहनत का सबूत है। आपकी कामयाबी युवा महिलाओं को स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। आप देश का नाम रोशन करती रहें।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोनों एथलीटों को मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लवप्रीत के लिए अपने 'एक्स' पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए एक और मेडल। पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर लवप्रीत सिंह पर गर्व है। उनका शानदार प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत, जबरदस्त ताकत और पक्के इरादे की वजह से है। आगे की कोशिशों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" रक्षा मंत्री ने सीमा की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में 58.65 मीटर के बेस्ट प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा कालीरमन को बधाई। उनकी शानदार जीत उनके साहस, पक्के इरादे और हिम्मत का सबूत है। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लवप्रीत को बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 388 किलोग्राम का भार उठाकर सिल्वर मेडल जीतने पर लवप्रीत सिंह को बधाई।" वहीं, खेल मंत्री ने सीमा को बधाई देते हुए लिखा, "एनसीओई पटियाला की एथलीट सीमा को कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सीमा को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा कालीरमन को बहुत-बहुत बधाई। लगन, अनुशासन और पक्के इरादे से मिली यह शानदार कामयाबी। आप ग्लोबल स्टेज पर ऐसे ही चमकती रहें और भारत के लिए और भी कई यादगार पल बनाएं।"

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी