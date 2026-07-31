'आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प तारीफ के काबिल है', पीएम मोदी ने मेडल जीतने पर सीमा-लवप्रीत को दी बधाई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत की झोली में दो मेडल आए। वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया, जबकि सीमा कालीरमन ने महिला डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। लवप्रीत और सीमा को प्रधानमंत्री ने मेडल जीतने पर बधाई दी है।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सीमा को बधाई देते हुए लिखा, "सीमा को महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में 58.65 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई। उनकी कोशिशों ने भारत का मान बढ़ाया है और देश के युवाओं को प्रेरित किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

प्रधानमंत्री ने लवप्रीत की तारीफ करते हुए लिखा, "पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले लवप्रीत सिंह का प्रदर्शन शानदार रहा। स्नैच में उनके बेहतरीन प्रयास ने कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प वाकई तारीफ के काबिल है। भविष्य की उनकी कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

लवप्रीत का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने स्नैच राउंड के अपने पहले प्रयास में 168 किलो का भार उठाया, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 172 किलो का वजन उठाया। तीसरी कोशिश में लवप्रीत ने 176 किलो का भार उठाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी लवप्रीत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। लवप्रीत ने पहले प्रयास में 205 और दूसरे में 212 किलो का वजन उठाया।

हालांकि, तीसरे प्रयास में उन्होंने 217 किलो का भार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह आखिरी समय पर अपने शरीर का संतुलन नहीं संभाल सके। लवप्रीत सिंह ने कुल 388 किलो का भार उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया और वह गोल्ड जीतने से महज एक किलो के भार से चूक गए। वहीं, चार साल के बच्चे की मां और पीएचडी स्कॉलर सीमा कालीरमन ने 58.65 के बेस्ट थ्रो के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर अपने पहले मेडल पर कब्जा जमाया। सीमा ने यह मेडल अपने पति की कोचिंग में जीता।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी