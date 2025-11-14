Eden Gardens Test
Jasprit Bumrah Five : टेस्ट इतिहास में 16वीं बार जसप्रीत बुमराह ने पारी में लिए 5 विकेट
India South Africa Test : भारतीय गेंदबाजों की शानदार शुरुआत, पहले सेशन तक साउथ अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट
India SouthAfrica Test : साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की भारतीय टीम में वापसी
India Test Match : फैंस को उम्मीद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से 'क्लीन स्वीप' करेगी टीम इंडिया
Rabada Injury Update : आखिर क्यों भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट नहीं खेले साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा?