India Test Match : फैंस को उम्मीद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से 'क्लीन स्वीप' करेगी टीम इंडिया

फैंस बोले—भारत करेगा साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप
Nov 14, 2025, 03:31 PM
फैंस को उम्मीद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से 'क्लीन स्वीप' करेगी टीम इंडिया

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फैंस को यकीन है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करेगी।

मुकाबले के दौरान ईडन गार्डन्स स्टेडियम के बाहर फैंस बेहद जोश में नजर आए। एक फैन ने आईएएनएस से कहा, "जब से मैंने इस मैच की टिकट खरीदी है, तभी से इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज में भारत 2-0 से क्लीन स्वीप करेगा।"

 

एक अन्य फैन ने कहा, "भारत इस मुकाबले को जीतेगा। मैंने साल 2019 में टीवी पर भारत को ईडन गार्डन्स में खेलते देखा था। इसके बाद से मेरा सपना था कि मैं यहां भारत का मैच देखने जाऊंगा।"

 

एक युवा फैन ने कहा, "इस मुकाबले को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं, लेकिन कोहली के रिटायरमेंट ने मुझे जरूर दुखी किया है। मैं शुभमन गिल का फैन हूं। मुझे उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी।"

 

मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। वहीं, भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। उनके स्थान पर ध्रुव जरेल को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

 

भारत की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। उनके नेतृत्व में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है।

 

दूसरी ओर, टेंबा बावुमा की कप्तानी में एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज को इस मैच में मौका दिया गया है।

 

दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में 44 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान साउथ अफ्रीका ने 14 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 16 मैच जीते। शेष 10 मैच ड्रॉ रहे।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Eden Gardens TestTeam Indiacricket updatesCricket FansShubman GillTest SeriesIndia vs South Africa

