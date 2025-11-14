India SouthAfrica Test : साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की भारतीय टीम में वापसी

कोलकाता: साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भारतीय टीम में वापसी की है।

पैर में चोट के बाद ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सके थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत की वापसी ने टीम इंडिया को मजबूती दी है।

दूसरी ओर, कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीकी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। मेहमान टीम में कॉर्बिन बॉश की वापसी हुई है।

अक्टूबर में अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। हालांकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीकी टीम को कमतर नहीं आंका जा सकता।

इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा 10 रन बनाते ही चौथे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिनके नाम टेस्ट फॉर्मेट में 4 हजार रन के साथ 300 विकेट होंगे।

भले ही साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को इस मैच में मौका नहीं मिला है, लेकिन इस सीरीज में अगर वह 10 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो टेस्ट फॉर्मेट में 350 विकेट पूरे कर लेंगे।

इस सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बनने का मौका है। सचिन तेंदुलकर ने साल 2010 में 7 टेस्ट शतक अपने नाम किए थे।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 18 मैच जीते, जबकि टीम इंडिया के नाम 16 मैच रहे। इनके अलावा 10 मैच ड्रॉ रहे।

भारत की प्लेइंग इलेवन : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज।

