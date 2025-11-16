Shubman Gill Injury : साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल

खेल

Nov 16, 2025, 05:33 AM
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल

कोलकाता: भारतीय कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को तीसरे दिन के खेल से पहले इसकी पुष्टि की है।

शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में तकलीफ महसूस की थी। चौका लगाने के दौरान उनकी गर्दन में चोट आई, जिसके बाद गिल को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। कप्तान गिल इसके बाद बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं लौटे। बेहतर उपचार के लिए गिल को शाम में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गिल के कोलकाता टेस्ट से बाहर होने की जानकारी देते हुए लिखा, "कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वह अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।"

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन पर सिमट गई। एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 189 रन बनाए। मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की। केएल राहुल ने 39, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े।

कप्तान गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने शुरुआती दो बॉल डॉट खेलीं, जिसके बाद अगली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन इस बीच उन्हें गर्दन में तकलीफ महसूस हुई। कप्तान रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए। 9 विकेट गिरने के बावजूद गिल वापस बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे।

साउथ अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी के दौरान दबाव में नजर आई। दूसरे दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने 35 ओवरों के खेल तक 7 विकेट खोकर सिर्फ 93 रन बनाए हैं। यहां से साउथ अफ्रीका के पास महज 63 रन की लीड है। भारतीय टीम की कोशिश साउथ अफ्रीका को जल्द समेटकर तीसरे ही दिन मुकाबला अपने नाम करने की होगी।

--आईएएनएस

 

 

