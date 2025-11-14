India South Africa Test : भारतीय गेंदबाजों की शानदार शुरुआत, पहले सेशन तक साउथ अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट

कोलकाता: साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले सेशन में अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। मेहमान टीम फिलहाल 27 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 105 रन ही जुटा सकी है।

कोलकाता में खेले जा रहे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 10.3 ओवरों में 57 रन जुटाए। रिकेल्टन 22 गेंदों में 4 चौकों के साथ 23 रन बनाकर आउट हुए।

वियान मुल्डर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन मार्करम के साथ महज 5 रन की साझेदारी कर सके। मार्करम 48 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 5 चौके शामिल रहे।

कप्तान टेंबा बावुमा से टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह खिलाड़ी 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन टीम के खाते में जोड़ सका।

शानदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीकी टीम महज 71 रन तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद टोनी डी जोरजी बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने मुल्डर के साथ चौथे विकेट के लिए 66 गेंदों में 34 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 100 रन के पार पहुंचाया।

लंच ब्रेक तक टोनी डी जोरजी 38 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि वियान मुल्डर 43 गेंदों में 3 चौकों के साथ 22 रन बना चुके हैं।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह 7 ओवरों में महज 9 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं, कुलदीप यादव ने 7 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट निकाला है।

इस मुकाबले के साथ ऋषभ पंत ने भारतीय टीम में वापसी की है। पंत इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे। इसके बाद वह वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू टेस्ट सीरीज से भी बाहर रहे थे। अब उनकी वापसी से टीम इंडिया को मजबूती मिली है।

--आईएएनएस