BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप

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संदीप पाटिल: स्टाइलिश क्रिकेटर, जिन्होंने एक्टिंग करियर के बाद बतौर कोच भी शोहरत हासिल की
गाले टेस्ट: सुथार-जडेजा ने चटकाए 7 विकेट, श्रीलंका सिर्फ 284 रन पर ढेर, भारत के पास शानदार बढ़त
हरियाणा के 'धाकड़ ताऊ': 75 साल की उम्र में 401 मेडल और 300 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज है नाम
बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: 'धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं,' टखने की चोट के बावजूद जीत के साथ यंग के अभियान की शुरुआत
श्रीलंका ने दूसरे सेशन में की शानदार वापसी, डिकवेला-दिनुशा की जोड़ी बनी भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द
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