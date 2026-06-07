कोलकाता मेसी इवेंट मामला: बंगाल के पूर्व खेल मंत्री को पुलिस का नया नोटिस, सोमवार तक पेश होने का निर्देश

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस ने लियोनल मेसी के 'गोट इंडिया टूर' से जुड़े मामले में उन्हें रविवार को एक नया नोटिस जारी किया।

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पुलिस ने पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास से सोमवार तक बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। इस मामले में पुलिस की ओर से बिस्वास को भेजा गया यह दूसरा नोटिस है।

2 जून को, पुलिस ने पूर्व मंत्री को पहला नोटिस जारी कर 5 जून को पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, 4 जून को बिस्वास ने पुलिस स्टेशन को एक लिखित संदेश भेजकर मेडिकल कारणों से पूछताछ के लिए पेश होने के लिए 14 दिन का समय मांगा। अपने पत्र के साथ, पूर्व मंत्री ने अपनी शारीरिक बीमारी के दावों के समर्थन में सबूत के तौर पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी संलग्न किया था।

हालांकि, रविवार को मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने पूर्व खेल मंत्री को एक नया नोटिस भेजा, जिसमें उनसे 8 जून की दोपहर तक पूछताछ के लिए बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया।

इससे पहले, उनके छोटे भाई स्वरूप बिस्वास को भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में महिला सपोर्ट स्टाफ के साथ गलत व्यवहार के आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को कोलकाता की एक निचली अदालत ने इस मामले में स्वरूप बिस्वास को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दक्षिण 24 परगना जिले के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से चार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे अरूप बिस्वास को इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार और अभिनेत्री से नेता बनीं पापिया अधिकारी ने 6 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया।

पुलिस ने 30 मई को एफआईआर दर्ज की थी, जो मेसी इवेंट के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता की ओर से 17 मई को दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी।

अपनी शिकायत में, दत्ता ने दावा किया कि बिस्वास ने मेसी इवेंट के लिए लगभग 22,000 टिकटों की कालाबाजारी की थी। उस आरोप के आधार पर बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस ने जांच शुरू की। गौरतलब है कि नए खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने पदभार संभालने के बाद मेसी इवेंट से जुड़ी गड़बड़ी की फाइल खोलने की बात कही थी।

--आईएएनएस

डीसीएच/