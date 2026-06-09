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तमिलनाडु : 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना; गर्मी और उमस बनी रहेगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 तमिलनाडु
Jun 09, 2026, 03:29 AM
तमिलनाडु : 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना; गर्मी और उमस बनी रहेगी

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने मंगलवार को तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही, केंद्र ने चेतावनी दी है कि सामान्य से ज्यादा तापमान और ज्यादा नमी के कारण राज्य के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति असहज हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र तल से 3.1 किमी से 4.5 किमी की ऊंचाई पर, तटीय कर्नाटक से तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली एक 'अपर-एयर ट्रफ' (ऊपरी हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र) बनी हुई है।

इस मौसमी सिस्टम के कारण दिन के समय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है।

आरएमसी ने तिरुनेलवेली जिले के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, डिंडीगुल, थेनी, कन्याकुमारी, धर्मपुरी, सलेम और इरोड जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 50 किमी/घंटा तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने इन इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सावधान रहें और भारी बारिश और बिजली कड़कने के समय बेवजह घर से बाहर न निकलें।

हालांकि कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस बने रहने की बात भी कही है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहने की उम्मीद है।

ज्यादा तापमान और हवा में नमी की अधिकता के कारण गर्मी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर दोपहर के समय।

यह अनुमान तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण गर्मी दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आया है। सोमवार को राज्य के नौ मौसम केंद्रों पर तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया।

चेन्नई के मीनांबक्कम में सबसे ज्यादा तापमान लगभग 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बारिश लाने वाले मौसमी सिस्टम के आने के बावजूद गर्मी का असर बने रहने को दिखाता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसे हालात मौसम बदलने के समय आम होते हैं, जब दिन में ज्यादा तापमान के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान आते हैं।

अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे शरीर में पानी की कमी न होने दें, ज्यादा देर तक धूप में न रहें और आंधी-तूफान व तेज हवाओं के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

मौसम विभाग लगातार बदलते मौसमी हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से अपील की है कि वे अपडेट के लिए आधिकारिक अनुमानों और सलाहों का पालन करें।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

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