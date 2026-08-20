ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

एमएलएस: इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन मैच 2-2 से ड्रॉ

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
एमएलएस:

चेस्टर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) रेगुलर सीजन एक्शन में इंटर मियामी सीएफ और फिलाडेल्फिया यूनियन के बीच सुबारू पार्क में खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। मियामी के लिए कप्तान लियोनेल मेसी और डेनियल पिंटर ने 1-1 गोल किए।

मेजबान फिलाडेल्फिया ने मैच का पहला गोल दागा। इंडियाना वासिलिव ने 11वें मिनट में शानदार गोल करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। मियामी ने 21वें मिनट में गोल करते हुए बराबरी की। मियामी के लिए 21वें मिनट में डेनियल पिंटर ने गोल दागा। यह एमएलएस में पिंटर का पहला गोल था।

पिंटर ने फुटबॉल इतिहास के दो बेहतरीन फुटबॉलर्स की मदद से अपने एमएलएस करियर का पहला गोल दागा। ये दो फुटबॉलर मेसी और लुईस सुआरेज थे। मेसी ने बॉक्स के बाईं ओर सुआरेज को गेंद दी, जिन्होंने हेडर से पास को मोड़कर पिंटर को बीच में पहुंचाया, जहां उन्होंने पास से बॉल को गोल पोस्ट में डाल दिया।

इसके बाद मेसी ने 26वें मिनट में इस रेगुलर सीजन में अपना 13वां गोल करते हुए मियामी की बढ़त बनवाई। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी को बॉक्स के दाहिने छोर पर फ्रे से गेंद मिली, फिर उन्होंने कट मारकर बॉल को दूर के पोस्ट पर कर्ल किया। इस बीच, यह असिस्ट इस रेगुलर सीजन में फ्रे का तीसरा असिस्ट था।

हाफटाइम तक स्कोर 1-2 रहा। ऐसा लग रहा था कि मियामी इस मैच को जीत लेगी, लेकिन फिलाडेल्फिया ने 58वें मिनट में नील पियरे के गोल से मैच 2-2 से बराबर हो गया। इसके बाद दोनों ही टीमें गोल करने में असफल रही और मैच 2-2 से ड्रॉ रहा।

इंटर मियामी अब रविवार को नु स्टेडियम में टोरंटो एफसी की मेजबानी करेगा। इंटर मियामी ने इस एमएलएस रेगुलर सीजन में अब तक 11 जीत, तीन हार और छह ड्रॉ दर्ज किए हैं। टीम के कुल 39 पॉइंट्स मिले हैं। मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस

पीएके