एसीबी ने नूर अहमद का एनओसी रद्द किया, सीपीएल से बाहर हुए अफगान स्पिनर

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 में सेंट लूसिया किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद सीपीएल के बचे मैचों में सेंट लूसिया किंग्स के लिए नहीं खेल पाएंगे।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने नूर अहमद उनका नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) रद्द कर दिया है। सेंट लूसिया किंग्स ने नूर अहमद के विकल्प के रूप में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर टिम सीफर्ट को साइन किया है।

सेंट लूसिया किंग्स द्वारा जारी बयान में कहा गया, "नूर अब बाकी टूर्नामेंट में सेंट लूसिया किंग्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। फ्रेंचाइजी इस बात से निराश है कि नूर टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।"

बयान में आगे कहा गया, "सेंट लूसिया किंग्स टिम सीफर्ट का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, जो अभी स्क्वाड में शामिल होने के लिए सेंट लूसिया जा रहे हैं।"

नूर ने 2020 में किंग्स (तब सेंट लूसिया जॉक्स) के साथ करार किया था। वीजा दिक्कतों की वजह से उन्हें उनके लिए खेलने का मौका नहीं मिला। सीपीएल 2024 में वह टीम के लिए खेले और 12 मैचों में 22 विकेट लेकर न सिर्फ टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे, बल्कि टीम को चैंपियन बनाया। नूर का न होना निश्चित रूप से टीम के गेंदबाजी के लिए चिंता का विषय है।

वहीं, टिम सीफर्ट को शामिल करना, किंग्स की बल्लेबाजी को मजबूती देगा। सीफर्ट बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और टीम की जीत में उनकी यादगार भूमिका रही थी। सिफर्ट 10 मैचों में 394 रन बनाकर टूर्नामेंट के दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे थे। फाइनल में सिफर्ट ने 38 गेंदों पर 72 रन की पारी खेल टीम को चैंपियन बनाया था और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था।

सिफर्ट पूर्व में सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (2020 से 2022) का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके