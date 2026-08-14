कैनेडियन ओपन: झांग शुआई और कैटरीना सिनियाकोवा ने महिला डबल्स का खिताब जीता

टोरंटो, 14 अगस्त (आईएएनएस)। टॉप सीड चीन की झांग शुआई और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने कैनेडियन ओपन महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में झांग और सिनियाकोवा की जोड़ी ने तीसरी सीड सारा एरानी और निकोल मेलिचर-मार्टिनेज को हराया।

झांग शुआई और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने एरानी और मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। जीत के साथ ही ये जोड़ी 2017 में एकातेरिना मकारोवा और एलेना वेस्नीना के बाद कैनेडियन ओपन का महिला डबल्स खिताब बिना कोई सेट गंवाए जीतने वाली पहली टीम बन गईं।

सिनियाकोवा और झांग की जीत के सिलसिले में पहले तीन राउंड में हर बार कम से कम एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन के खिलाफ जीत शामिल थी। सिनियाकोवा और झांग की जोड़ी ने सोराना सिर्स्टिया और मिरा एंड्रीवा के खिलाफ शुरुआती जीत हासिल की, इसके बाद कोको गॉफ और कैटी मैकनेली के खिलाफ 6-0, 6-4 से दूसरे राउंड में जीत हासिल की, इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्टॉर्म हंटर और डेसिरेट क्रावजिक को हराया।

डब्ल्यूटीए टूर की दो सबसे मशहूर डबल्स खिलाड़ियों ने अकेले टीम के तौर पर अपना तीसराऔर डब्ल्यूटीए 1000 स्तर पर पहला खिताब जीता। यह खिताब इस साल टूर पर झांग की चौथी डबल्स ट्रॉफी और उनके करियर की 19वीं ट्रॉफी थी। इस बीच, सिनियाकोवा ने इस सीजन की अपनी चौथी डब्ल्यूटीए 1000 ट्रॉफी और चीनी खिलाड़ी के साथ पहली ट्रॉफी जीती।

जीत के बाद झांग ने कहा, "हमने कई मजबूत विरोधियों के साथ खेला, जिसमें ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी शामिल थे, चाहे वह एकल हो, डबल्स हो या मिश्रित डबल्स। हमने बहुत ऊंचे स्तर पर लगातार बहुत अच्छा खेला था।"

झांग ने पूरे टूर्नामेंट में अपना बेस्ट टेनिस खेलने में मदद करने का श्रेय सिनियाकोवा को दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे कहना होगा कि मेरे पार्टनर ने सच में मेरी बहुत मदद की। इसी वजह से हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए और परिणाम हासिल कर पाए। हम हर दिन बेहतर हो रहे हैं, और इससे हम दोनों बहुत खुश हैं।"

--आईएएनएस

पीएके