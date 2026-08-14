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खेल

बीबीएल में कॉन्ट्रैक्टिंग पर लगी रोक जल्द समाप्त होगी: टॉड ग्रीनबर्ग

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बीबीएल

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बिग बैश लीग (बीबीएल) और विमेंस बिग बैश लीग की कॉन्ट्रैक्टिंग पर रोक लगी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने उम्मीद जताई है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पर लगी रोक अगले सप्ताह हट जाएगी। विमेंस बिग बैश लीग शुरू होने में दो महीने से कुछ ज्यादा समय बचा है। रोक की वजह से आने वाले सीजन के लिए टीमें और खिलाड़ी संशय में हैं।

टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पर रोक पहले ही हट जानी चाहिए थी, क्योंकि प्लेयर्स एसोसिएशन और राज्यों के साथ कॉम्पिटिशन को निजी करने पर बातचीत जारी है। सीए और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) बिग बैश में निजी निवेश लाने की कोशिश से पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

ग्रीनबर्ग ने कहा, "हमें कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम को बहुत जल्दी अनलॉक करना होगा। मुझे लगता है कि आखिरी बातचीत चल रही है। हमें अब तक इसे सुलझा लेना चाहिए था, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें एक बड़ा सीजन चलाना है। हम जितना हो सके उतना सफल होना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम अभी बस एक बुनियादी अंतर पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट रेवेन्यू शेयर मॉडल में पक्का यकीन रखता है और उसका समर्थन करता है। मुझे लगता है कि यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा है। यह खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। हम जिस चीज के समर्थन में नहीं हैं, वह है शेयर की रकम बढ़ाना। एसीए ने एक प्रस्ताव रखा है जो इसे बढ़ाता है। हमने उसे अस्वीकार कर दिया है। हमें ऐसा नतीजा निकालने का तरीका ढूंढना होगा जो एसीए और हमारे लिए भी ठीक हो।"

ग्रीनबर्ग ने यह भी कहा कि ग्लोबल क्रिकेट के बदलते माहौल की वजह से सीए, स्टेट, बीबीएल और विमेन बीबीएल कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करना बातचीत की प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में लगभग हर कोई इस बात से सहमत है कि मौजूदा स्ट्रक्चर, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की रकम, उनकी वित्तीय महत्ता, और खेलने की प्रतिबद्धता का लचीलापन शामिल है, बहुत पुराना हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के अलावा खिलाड़ियों के लिए मौजूद बड़े फ्रेंचाइजी मौकों को देखते हुए मकसद के लिए फिट नहीं है।

उन्होंने कहा, "मैं सहज और सकारात्मक महसूस कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि सितंबर की शुरुआत से मध्य तक हम इस प्रोजेक्ट पर असरदार तरीके से आखिरी फैसला कर लेंगे।"

ऑस्ट्रेलिया के बड़े पुरुष क्रिकेटर इस बात से परेशान हैं कि वे हाल के वर्षों में विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में बहुत कम कमा रहे हैं। उनकी आय एसए20 और आईएलटी20 में उपलब्ध कीमतों से भी कम है। इसी वजह से बीबीएल में निवेश की चर्चा लंबे समय से चल रही है।

--आईएएनएस

पीएके