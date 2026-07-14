यूथ टेस्ट: सागर-लक्ष्य के बीच 186 रन की अटूट साझेदारी, दूसरे दिन तक भारत की शानदार वापसी

गॉल, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की अंडर-19 टीम ने मंगलवार को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका अंडर-19 को करारा जवाब दिया है। श्रीलंकाई टीम ने चार दिवसीय अनाधिकारिक टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 424/9 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने दूसरे दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 186 रन बना लिए हैं।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका अंडर-19 टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मेजबान टीम ने महज 3 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। यहां से सेनूजा वेकुनागोडा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान विमथ दिनसारा के साथ तीसरे विकेट के लिए 143 रन जोड़े।
दिनसारा 9 चौकों के साथ 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सेनुजा ने कविजा गमागे (49) के साथ चौथे विकेट के लिए 128 रन और चमिका हीनातिगाला (45) के साथ पांचवें विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की।
सेनुजा ने दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 267 गेंदों में 1 छक्के और 33 चौकों के साथ 233 रन बनाए, जबकि ओशादा मनहारा 31 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय खेमे से जागनाथन हेमचुदेशन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। काव्य पटेल और प्रियांशु सिंह ने 2-2 विकेट निकाले।
इसके जवाब में लक्ष्य राजेश रायचंदानी और सागर विर्क ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने मुकाबले के दूसरे दिन तक 58 ओवरों के खेल में 186 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।
लक्ष्य 136 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों के साथ 93 रन बना चुके हैं, जबकि सागर ने 12 चौकों के साथ नाबाद 87 रन बना लिए हैं। श्रीलंकाई टीम अब तक अपने 7 खिलाड़ियों को गेंदबाजी पर लगा चुकी है, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सका है।
दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का अगला मैच 20 जुलाई से इसी मैदान पर खेला जाना है। इससे पहले भारतीय टीम को 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था।