logo
खेल

भारत बनाम इंग्लैंड: वनडे में जोश टंग का डेब्यू, जोस बटलर ने लगाया खास 'दोहरा शतक'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 14, 2026, 11:30 AM
भारत बनाम इंग्लैंड: वनडे में जोश टंग का डेब्यू, जोस बटलर ने लगाया खास 'दोहरा शतक'

बर्मिंघम, 14 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश टंग ने वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया है। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। एजबेस्टन में खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।

जोश टंग ने जून 2023 को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इस फॉर्मेट में उन्होंने 12 टेस्ट मुकाबलों में 57 विकेट हासिल किए। वहीं, जुलाई 2026 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते हुए जोश ने इस प्रारूप में 4 मुकाबले खेले और 7 विकेट निकाले।

इंग्लैंड की टीम में एक बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में हुआ है, जहां जैकब बेथेल पहली बार बेन डकेट के साथ ओपनिंग के लिए उतरे। बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन ने सभी फॉर्मेट में अपना 50वां इंटरनेशनल मैच खेला।

सोमवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टेस्ट हेड कोच का पद छोड़ने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने समय से पहले ही प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, क्योंकि वे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। यह मैच जोस बटलर का 200वां वनडे भी है। इस मौके पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने कैप सौंपी।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए कहा कि उनकी टीम टी20 सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी उसी सोच के साथ उतरेगी- हालात को जल्दी समझना, साफ बातचीत करना और खेल के साथ खुद को ढालना। उन्होंने कहा कि दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में लगभग एक जैसी टीम होने से उन्हें कप्तान के तौर पर भरोसा मिलता है और इससे टीम मैनेजमेंट का ग्रुप पर भरोसा भी दिखता है।

हालिया वर्षों में इंग्लैंड के वनडे में उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन को स्वीकारते हुए, ब्रूक ने उम्मीद जताई कि टीम नई शुरुआत कर सकती है और लगातार अच्छे नतीजे दे सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसा करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इंग्लैंड ने दो स्पिनरों और तीन तेज गेंदबाजों के साथ एक संतुलिक गेंदबाजी आक्रमण चुना है।

दूसरी तरफ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, क्योंकि हालात साउथ अफ्रीका जैसे थे, न कि वैसे जैसे भारत में आमतौर पर होते हैं। उन्होंने कहा कि टीम इस सीरीज का इस्तेमाल उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए करना चाहती है जिन्हें वनडे का कम अनुभव है। गिल ने कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से टीम को बहुत अनुभव मिला है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद।

--आईएएनएस

आरएसजी