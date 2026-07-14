एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तीन 'आईसीसी डेवलपमेंट अवॉर्ड' जीते

एडिनबर्ग, 14 जुलाई (आईएएनएस)। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड आईसीसी डेवलपमेंट अवॉर्ड्स 2025 में सबसे बड़े विजेताओं में से एक बनकर उभरा। बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेल को बढ़ाने और महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए तीन वैश्विक सम्मान हासिल किए।

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एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को ये अवॉर्ड एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। इस इवेंट में दुनिया भर के आईसीसी एसोसिएट सदस्यों के बेहतरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहल और प्रदर्शन का जश्न मनाया गया।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी खास 'गर्ल्स अंडर-15 एकेडमी लीग' के लिए 'मैरियट बॉनवॉय आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' अवॉर्ड जीता। यह इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल थी। इसने युवा लड़कियों को प्रतियोगी क्रिकेट खेलने के ज्यादा मौके दिए और साथ ही सबको शामिल करने और अवसर देने को बढ़ावा दिया।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और तुर्की क्रिकेट को लगातार दूसरे साल, 'आईसीसी फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' अवॉर्ड मिला। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को यह अवॉर्ड आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मिला। 'इंटरस्कूल क्रियो गल्फ कप' और 'गेट इनटू क्रिकेट – गर्ल्स ओनली' प्रोग्राम ने उन स्कूलों और समुदायों में इस खेल को पहुंचाया, जहां पहले लड़कियों के लिए मौके सीमित थे।

यूएई ने 'आईसीसी एसोसिएट मेंबर विमेंस टीम परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी जीता। महिला टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ अभियान यादगार रहा। वन-डे इंटरनेशनल का दर्जा मिलने के बाद अपनी पहली वनडे सीरीज में, यूएई ने चार मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया, जो घर से बाहर किसी ऊंची रैंकिंग वाले 'पूर्ण सदस्य' देश के खिलाफ उनकी पहली सीरीज जीत थी।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सदस्य जायद अब्बास ने इन अवॉर्ड्स को यूएई क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया।

उन्होंने कहा, "ये अवॉर्ड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट, अधिकारियों, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन हैं। हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन एसोसिएट सदस्यों को पहचाना जो ऐसी पहल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं।"

अब्बास ने कहा कि इस पहचान से क्रिकेट के विकास, खासकर महिला क्रिकेट में और निवेश करने के बोर्ड के संकल्प को मजबूती मिली है। हमारी महिला टीम को जो पहचान मिली है, वह सचमुच हमें प्रेरित करती है। इससे हमें देश में महिला क्रिकेट के लगातार विकास और तरक्की के लिए जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। महिलाओं के क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता - जिसे मीडिया के ज्यादा ध्यान और स्कूल व अकादमी प्रोग्राम के विस्तार से बढ़ावा मिला है - ने भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

उन्होंने कहा, "अब हजारों लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास आने वाले सालों में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार है। इनमें से कई लड़कियां आगे चलकर यूएई की जूनियर और सीनियर टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगी, और हम उन्हें हर तरह का मौका और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

अब्बास ने कहा कि बोर्ड अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार करने की योजना बना रहा है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि राष्ट्रीय टीम को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ ज्यादा खेलने का मौका मिले। एसीसी महिला एशिया कप 2026 में हमारी भागीदारी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। हम आईसीसी महिला टी20 और वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है।

--आईएएनएस

पीएके