'खिलाड़ी ऐसा व्यवहार दोहरा सकते हैं', यशस्वी-फर्नांडो को दी गई आईसीसी की सजा से नाखुश मांजरेकर

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कोलंबो में दूसरे टेस्ट के दौरान यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बीच हुई झड़प को लेकर आईसीसी द्वारा दी गई सजा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर नरमी बरतने से खिलाड़ी ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

पहले भी मैदान पर खिलाड़ियों के गलत व्यवहार को लेकर आवाज उठा चुके मांजरेकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर चिंता जाहिर की। उन्होंने जायसवाल की घटना के साथ-साथ भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से जुड़े हालिया विवाद का भी जिक्र किया।

मांजरेकर ने 'एक्स' पर लिखा, "प्रिय आईसीसी और बीसीसीआई हाल ही में इंडिया ए के लिए वैभव और अब जायसवाल... अगर आप उन्हें ऐसे व्यवहार के लिए बच निकलने देते हैं, तो आप उन्हें ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह खेल के लिए और सबसे जरूरी बात, उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है।"

कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल को आउट करने के बाद असिथा फर्नांडो आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आए थे और उन्होंने भारतीय बल्लेबाज से कुछ कहा भी था। इसके बाद पवेलियन की ओर बढ़ रहे यशस्वी अचानक से फर्नांडो की तरफ मुड़े और उन्होंने अपना हेलमेट श्रीलंकाई तेज गेंदबाज के सिर से टकराया। विवाद को बढ़ता देख श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा को बीच-बचाव करना पड़ा था।

इसके बाद आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर उनकी इस हरकत के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट प्वाइंट लगाया। वहीं, बाद में इस टकराव की आलोचना होने पर जायसवाल ने अपनी हरकत पर सफाई दी। मांजरेकर की टिप्पणियों ने श्रीलंका ए के खिलाफ भारत की ए टीम के मैचों के दौरान 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी से जुड़े हालिया विवाद की ओर भी ध्यान खींचा।

एक मैच के बाद सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशन हलाम्बेज के साथ शारीरिक रूप से भिड़ गए थे। मांजरेकर ने इस घटना की कड़ी आलोचना की थी और उस समय कहा था कि अगर वह इंडिया ए मैनेजमेंट का हिस्सा होते, तो अगले मैच के लिए सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर देते ताकि यह साफ संदेश दिया जा सके कि शारीरिक टकराव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इस बीच, कमेंटेटर हर्षा भोगले द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस घटना पर चर्चा करने के बाद, जायसवाल ने खुद फर्नांडो के साथ हुए टकराव पर हो रही आलोचना का जवाब दिया था। जायसवाल ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “अगर आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, तो कृपया कोई राय न बनाएं। अगर कोई हद पार करता है, तो हमें उन्हें यह बताना होगा कि यह भारत लड़ेगा और जवाब देगा।"

--आईएएनएस

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