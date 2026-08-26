एंथनी एंड्रयूज बने भारतीय अंडर 17 विमेंस फुटबॉल टीम के सहायक कोच

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने एंथनी एंड्रयूज को भारत की अंडर 17 विमेंस नेशनल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है, जबकि जोआकिम अलेक्जेंडरसन हेड कोच बने रहेंगे।

ईस्ट बंगाल की मौजूदा इंडियन विमेंस लीग (आईडब्ल्यूएल) चैंपियन टीम के साथ जुड़े एंड्रयूज इस लीग के सबसे सफल कोच हैं। उन्होंने अब तक चार बार अपनी टीम को खिताब जिताया है। एंड्रयूज, जो ईस्ट बंगाल एफसी के हेड कोच भी हैं, क्लब और देश दोनों के लिए यह भूमिका निभाएंगे। ईस्ट बंगाल की मौजूदा इंडियन विमेंस लीग (आईडब्ल्यूएल) चैंपियन टीम के साथ जुड़े एंड्रयूज इस लीग के सबसे सफल कोच हैं। ़

उन्होंने अब तक चार बार अपनी टीम को खिताब जिताया है। उन्होंने 2021-22 और 2022-23 में गोकुलम केरल एफसी को लगातार आईडब्ल्यूएल खिताब जिताए और फिर 2024-25 और 2025-26 में ईस्ट बंगाल एफसी को लगातार चैंपियनशिप जिताई। वह एकमात्र ऐसे कोच हैं जिन्होंने एक से ज्यादा आईडब्ल्यूएल ट्रॉफियां जीती हैं।

एंड्रयूज ने महाद्वीपीय स्तर पर ईस्ट बंगाल की हालिया सफलता में भी अहम भूमिका निभाई है। पिछले रविवार, उन्होंने मलेशिया में एएफसी विमेंस चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरुआती दौर में क्लब को जीत दिलाई, जिससे ईस्ट बंगाल लगातार सीजन में ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय विमेंस क्लब बना। उनकी देखरेख में ईस्ट बंगाल पिछले सीजन में एएफसी विमेंस चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में मैच जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब भी बना। उन्होंने पिछले दिसंबर में टीम को सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप का खिताब भी जिताया था।

एंड्रयूज अब ताशकंद में भारत की अंडर 17 महिला टीम के साथ जुड़ गए हैं, जहां 'यंग टाइग्रेस' एएफसी अंडर 17 विमेंस एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर की तैयारी के तहत 27 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेंगी।

क्वालिफायर मलेशिया में 5 से 11 अक्टूबर तक होंगे, जिसमें भारत मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ ग्रुप ई में खेलेगा। एंथनी एंड्रयूज ने कहा, "भारत की अंडर 17 विमेंस नेशनल टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुझ पर भरोसा और विश्वास दिखाने के लिए मैं एआईएफएफ का आभारी हूं, और मैं भारतीय फुटबॉलरों की अगली पीढ़ी को तैयार करने में योगदान देने के मौके को लेकर उत्साहित हूं। अपने कोचिंग करियर का एक बड़ा हिस्सा महिला फुटबॉल में बिताने और यूथ व सीनियर दोनों स्तरों पर काम करने के बाद इस भूमिका में देश का प्रतिनिधित्व करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मैं बहुत गर्व और प्रतिबद्धता के साथ निभाऊंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई ऐसे खिलाड़ियों के साथ काम करने और उन्हें तैयार करने का सौभाग्य मिला है जिन्होंने आगे चलकर यूथ और सीनियर स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन अनुभवों से मुझे खिलाड़ियों के विकास, टैलेंट की पहचान करने और ऐसा माहौल बनाने के बारे में अहम जानकारी मिली है जहां युवा खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैं उस अनुभव के साथ-साथ विनिंग कल्चर, प्रोफेशनलिज्म और हाई-परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी यहां लाऊंगा, जिन्होंने ईस्ट बंगाल एफसी की हालिया सफलता में योगदान दिया है, ताकि भारतीय महिला फुटबॉल के भविष्य की तैयारी के दौरान खिलाड़ियों और स्टाफ की मदद की जा सके।"

--आईएएनएस

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