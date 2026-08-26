27 अगस्त से 'विमेंस आयरिश ओपन' की शुरुआत, भारत को दीक्षा डागर से आस

किल्डारे, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दीक्षा डागर 'विमेंस आयरिश ओपन' में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। यह प्रतियोगिता 27-30 अगस्त के बीच आयरलैंड के काउंटी किल्डारे में 'द के क्लब' के पामर साउथ कोर्स में खेली जाएगी।

टूर्नामेंट के इस 20वें संस्करण में 34 देशों के 129 से ज्यादा खिलाड़ी 4,50,000 यूरो के प्राइज पूल के लिए मुकाबला करेंगी। इस संस्करण में रिकॉर्ड 16 आयरिश खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 9 पेशेवर और 7 मेच्योर हैं।

दीक्षा डागर दो बार लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) जीत चुकी हैं और यूरोपियन सर्किट पर देश की सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक हैं। फिलहाल दीक्षा 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' में 11वें स्थान पर हैं। उनके साथ प्रणवी उर्स, अवनि प्रशांत और त्वेसा मलिक की मौजूदगी से भारतीय टीम को अनुभवी और उभरे हुए नतीजों का अच्छा मिश्रण मिलेगा।

प्रणवी किल्डारे पहुंची हैं। वह दो सफर पहले स्विस लेडीज ओपन के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय थीं, जहां संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर रहीं। मैसूर की इस गोल्फर का सीजन अच्छा रहा है; उन्होंने 17 इवेंट में 12 बार कट पार किया और अभी एलईटी सीजन स्टैंडिंग में 46वें स्थान पर हैं।

18 वर्षीय अवनि प्रशांत ने इस सीजन की शुरुआत में अपना पूरा एलईटी कार्ड हासिल किया था और ब्रेक लेने (स्विस इवेंट में हिस्सा न लेने) के बाद प्रतियोगिता में वापसी कर रही हैं।

प्रशांत ने इस स्तर पर मुकाबला करने की अपनी काबिलियत दिखाई है। डच लेडीज ओपन में वह दीक्षा डागर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही थीं। उन्होंने जाब्रा लेडीज में भी संयुक्त रूप से पांचवां स्थान हासिल किया था।

त्वेसा मलिक भारत की चार खिलाड़ियों वाली इस टीम को पूरा करती हैं। स्विट्जरलैंड में कट से बाहर होने के बाद, यह अनुभवी खिलाड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापसी करना चाहती हैं। फिर भी, मलिक ने दिखाया है कि वह इस सीजन में एलईटी में मुकाबला कर सकती हैं; उन्होंने जाब्रा लेडीज ओपन में संयुक्त रूप से पांचवां स्थान हासिल किया था।

पाल्मर साउथ कोर्स को खिलाड़ियों के खेल के हर पहलू की कड़ी परीक्षा लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में रणनीतिक रूप से लगाए गए बाधा क्षेत्र (हैजर्ड), चुनौतीपूर्ण एप्रोच शॉट्स और संभावित रूप से तेज हवाएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी