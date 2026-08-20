महिला हॉकी विश्व कप: इंग्लिश टीम नहीं तोड़ सकी सविता पूनिया की 'दीवार', गोलरहित ड्रॉ के साथ अगले दौर में पहुंचा भारत

एमस्टवीन (नीदरलैंड्स), 20 अगस्त (आईएएनएस)। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पूल डी का मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत की गोलकीपर सविता पूनिया इंग्लैंड के सामने 'दीवार' बनकर खड़ी रहीं। इस ड्रॉ के साथ ही भारतीय टीम ने अगले दौर में जगह बना ली है।

भारत के लिए मैच की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम ने गोल करने के कई मौके गंवाए। इश्किा ने पहले क्वार्टर में इंग्लैंड के डिफेंस को भेदते हुए शानदार शॉट लगाया, लेकिन वह गोलकीपर को मात नहीं दे सकीं। पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत द्वारा लगाए गए शॉट को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद भारत को दो गोल करने के चांस मिले, लेकिन टीम इनका फायदा उठाने में नाकाम रही।

दूसरे क्वार्टर में भारत ने आक्रामक खेल दिखाया और इंग्लैंड के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। दूसरे क्वार्टर के अंत में इंग्लैंड के पास गोल करने का एक शानदार मौका आया, लेकिन ज्योति ने इसे गोल में तब्दील नहीं होने दिया।

तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई और टीम की ओर से एक के बाद एक अटैकिंग शॉट्स खेले गए। हालांकि, भारत की गोलकीपर सविता पूनिया गोल पोस्ट के सामने डटकर खड़ी रहीं और उन्होंने इंग्लैंड के अरमानों पर हर बार पानी फेरा। इंग्लैंड की टीम कई बार पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता नहीं मिल सकी।

चौथे क्वार्टर की शुरुआत भारतीय टीम ने दमदार अंदाज में की, लेकिन जल्द ही इंग्लिश टीम भारत के डिफेंस पर हावी हो गई। इंग्लैंड को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, पर गोलकीपर सविता और भारत के मजबूत डिफेंस ने दोनों ही बार उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस ड्रॉ के साथ ही भारत ने अगले दौर में जगह बना ली है, जबकि इंग्लैंड का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है। मैच के बाद इंग्लैंड की खिलाड़ी मैदान पर ही भावुक हो गईं।

--आईएएनएस

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