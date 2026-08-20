ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

विमेंस डीपीएल: निशिका-तनीषा ने जड़े अर्धशतक, सुपरस्टार्स ने क्वींस को 29 रन से हराया

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
विमेंस

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली क्वींस के खिलाफ 29 रन से बड़ी जीत हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 156 रन बनाए। प्रिया पुनिया ने निशिका सिंह के साथ पहले विकेट के लिए 28 गेंदों में 31 रन की साझेदारी की। प्रिया 15 गेंदों में 3 चौकों के साथ 16 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद टीम ने 33 के स्कोर पर तनिष्का सिंह (0) का भी विकेट गंवा दिया।

यहां से तनीषा सिंह ने निशिका सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 गेंदों में 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 115 के स्कोर तक पहुंचाया। निशिका 41 गेंदों में 8 चौकों के साथ 50 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। निशिका ने 42 गेंदों में 64 रन बनाए। उनकी इस पारी में 10 चौके शामिल रहे। इनके अलावा, कप्तान श्वेता सेहरावत ने 19 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी खेमे से मेधावी बिधूड़ी ने 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं, सुमिति सोनी ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इनके अलावा, दीक्षा शर्मा को 1 विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली क्वींस निर्धारित ओवरों मे 127/7 से आगे नहीं बढ़ सकी। इस टीम को 31 के स्कोर तक 3 झटके लग गए थे। इसके बाद निधि महतो ने मोनिका के साथ चौथे विकेट के लिए 54 गेंदों में 65 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के करीब पहुंचाया।

मोनिका 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि निधी महतो ने 55 गेंदों में 63 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। इनके अलावा, कोई अन्य खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। रूपाली विश्व मोहन, मयूरी सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि दीक्षा नागर ने 2 विकेट झटके।

--आईएएनएस

आरएसजी