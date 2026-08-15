मैं नतीजे या किसी खिताब के बारे में नहीं सोचना चाहती: वांग झी यी

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत 17 अगस्त से होगी, जिसका आयोजन नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। वर्ल्ड नंबर 3 वांग झी यी का मानना ​​है कि भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु के साथ पिछले मुकाबलों का उन पर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव रहा है। अब वह भारतीय स्टार के साथ किसी भी संभावित मुकाबले के लिए स्पष्ट सोच के साथ उतरने को तैयार हैं।

शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वांग ने कहा, "मुझे लगता है कि सिंधु के खिलाफ खेलने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं, लेकिन वह एक अच्छी खिलाड़ी हैं; उन्होंने हाल ही में 'जापान ओपन' का खिताब जीता है और लगातार बेहतर खेल रही हैं, इसलिए मुकाबला मुश्किल होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ अपने पहले मैच पर ध्यान दे रही हूं।"

वांग यूएसए की बेइवेन झांग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वह टूर्नामेंट में आगे पीवी सिंधु का सामना करने की संभावना के बावजूद ज्यादा आगे की नहीं सोच रही हैं। चीनी शटलर ने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान संभावित प्रतिद्वंद्वी या बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने के बजाय अपना पहला मैच जीतने पर है।

वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब वांग के लिए अब तक दूर ही रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस बात को अतिरिक्त दबाव का कारण नहीं बनने दे रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं नतीजे या किसी खिताब के बारे में नहीं सोचना चाहती; मैं बस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहती हूं।"

वांग ने यह भी स्वीकारा है कि इस साल की शुरुआत में ऑल इंग्लैंड ओपन में ओलंपिक चैंपियन एन से यंग को हराने के बाद वह अपने खेल में रणनीतिक बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं रणनीतिक रूप से थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करना चाहती हूं। मैं काफी अच्छा काम कर रही हूं, लेकिन कोर्ट पर यह काम नहीं करता, इसलिए उम्मीद है कि मैं बेहतर कर पाऊंगी।"

चीनी शटलर को नए रूप में तैयार इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलने की परिस्थितियों के हिसाब से भी खुद को ढालना होगा। अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद, वांग ने हवा में कुछ हलचल महसूस की और कहा कि हवा के बहाव (ड्रिफ्ट) के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी होगा।

वांग ने कहा, "स्टेडियम बहुत बदल गया है; यह बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म की है; मुझे लगा कि कोर्ट पर थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए हमें इन परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा। अपनी तैयारी पर ध्यान देने के बावजूद, वांग का संदेश सीधा-सादा था: बहुत आगे की न सोचें और जो चीजें अभी उनके सामने हैं, उन पर ध्यान दें। मैं बस खुद पर ध्यान देना चाहती हूं, न कि अतीत पर। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हूं और खिताब जीतना चाहती हूं।"

--आईएएनएस

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