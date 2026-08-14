टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी का मालिकाना हक चर्चिल ब्रदर्स को किया ट्रांसफर

जमशेदपुर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। टाटा स्टील ने जेएफसी के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के लिए काम जारी रखने को पक्का करने को लेकर इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लब जमशेदपुर एफसी की मालिक कंपनी 'जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड' में अपने इक्विटी शेयर गोवा के चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब को एक टोकन कीमत पर ट्रांसफर करने पर सहमति जताई है।

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के नियमों के अनुसार किए गए इस ट्रांजैक्शन के तहत, क्लब का आईएसएल स्पोर्टिंग लाइसेंस, 12 खिलाड़ी और दो कोच भी चर्चिल ब्रदर्स को ट्रांसफर किए जाएंगे।

टाटा स्टील ने एक बयान में कहा, "टाटा स्टील लिमिटेड और चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब ने आज इस बारे में एक एग्रीमेंट पर साइन किए। चर्चिल ब्रदर्स सितंबर 2026 से सभी जेएफसी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लेंगे और उन्हें आईएसएल में अपना प्रोफेशनल फुटबॉल करियर जारी रखने का मौका देंगे। चर्चिल ब्रदर्स का गोवा में फुटबॉल का लगभग चार दशकों का इतिहास रहा है, जिसमें दो आई-लीग खिताब और भारतीय घरेलू फुटबॉल में मजबूत रिकॉर्ड शामिल है।"

इस ट्रांसफर से जमशेदपुर एफसी पर टाटा स्टील की सीधा मालिकाना हक खत्म हो गया है, जो झारखंड में कंपनी के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा रहा है।

टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट, डी. बी. सुंदरा रामम ने कहा, "चर्चिल ब्रदर्स भारतीय फुटबॉल में एक असली इतिहास वाला क्लब है, और हमें खुशी है कि इस एग्रीमेंट से हमारे खिलाड़ियों और कोचों को क्लब फुटबॉल खेलना जारी रखने का मौका मिल रहा है। हम इस बदलाव को आसानी से पूरा करने में पार्टनरशिप के लिए एआईएफएफ और चर्चिल ब्रदर्स का धन्यवाद करते हैं।"

कंपनी ने कहा कि वह ग्रासरूट और यूथ लेवल पर फुटबॉल पर फोकस करना जारी रखेगी, क्योंकि युवा टैलेंट की पहचान करने और उन्हें निखारने की हमारी विरासत रही है, खासकर लोकल और आदिवासी समुदायों के बीच, जिसमें टाटा फुटबॉल अकादमी भी शामिल है। टाटा फुटबॉल अकादमी 1987 में जमशेदपुर में शुरू की गई थी और इसने 300 से अधिक कैडेट्स को ट्रेनिंग दी है, जिनमें से 150 ने भारतीय नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। झारखंड की अंडर-14 और अंडर-16 की टीमों के ज्यादातर खिलाड़ी टाटा स्टील फाउंडेशन के फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स से आए हैं, जो आदिवासी समुदायों के साथ काम करते हैं।

रामम ने कहा, "हम अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे, इसे जमीनी स्तर फुटबॉल और एथलीट डेवलपमेंट के लिए नए सिरे से इस्तेमाल करेंगे। हम एआईएफएफ के साथ मिलकर अपने यूथ सिस्टम को मॉडर्न बनाएंगे, उसमें निवेश करेंगे और उसकी क्षमता को और बढ़ाएंगे।"

--आईएएनएस

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