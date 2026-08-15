'यूरोप हमारे लक्ष्यों में से एक है', एथलेटिक बिलबाओ की कमान संभालने के बाद कोच एडिन टेरजिक

मैड्रिड, 15 अगस्त (आईएएनएस)। एथलेटिक बिलबाओ के नए कोच एडिन टेरजिक को भरोसा है कि उनकी टीम आने वाले ला लीगा सीजन में यूरोपियन क्वालिफिकेशन के लिए चुनौती पेश करेगी। बोरुसिया डॉर्टमुंड के पूर्व कोच ने इस गर्मी में बास्क क्लब की कमान संभाली, जब अर्नेस्टो वाल्वरडे ने अपने तीसरे कार्यकाल के चौथे सीजन के बाद पद छोड़ दिया था।

एथलेटिक क्लब को 2025-26 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा और टीम ला लीगा में 12वें स्थान पर रही, लेकिन टेरजिक प्री-सीजन कैंपेन से उत्साहित हैं, जिसमें उनकी टीम को सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा।

जर्मन कोच ने कहा, "क्वालिटी के आधार पर टीम यूरोप में खेलने के लिए तैयार है।" एथलेटिक के सेविला के खिलाफ घरेलू मैदान पर लीग कैंपेन शुरू करने से एक हफ्ते पहले उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, "अगर हम इसके हकदार हैं, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम ज्यादा और बेहतर मेहनत करेंगे, और इससे हम तैयार होंगे। यूरोप हमारे लक्ष्यों में से एक है।"

टेरजिक ने यह भी कहा कि बिलबाओ आने के बाद से ही एथलेटिक और उसके समर्थकों के बीच के जुड़ाव ने उन्हें प्रभावित किया है। मैं लोगों का क्लब के साथ जुड़ाव देखता हूं, और आप गर्व महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, लड़के हैं या लड़की। हर कोई क्लब से जुड़ाव महसूस करता है, और इस वजह से मुझे इस टीम को कोच करने पर बहुत गर्व होता है।

43 वर्षीय कोच ने अपनी नई भूमिका से जुड़े दबाव को ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि समर्थकों की उम्मीदों से कहीं अधिक उनकी अपनी उम्मीदें हैं। फुटबॉल में हर कोई दबाव की बात करता है, लेकिन जिंदगी में हर चीज में दबाव होता है। मैं बाहरी दबाव महसूस नहीं करता; दबाव अंदरूनी होता है। कोई भी मुझ पर उतना दबाव नहीं डाल सकता, जितना मैं खुद पर डालता हूं।

इससे पहले, एथलेटिक क्लब ने घोषणा की कि सेंट्रल डिफेंडर येरे अल्वारेज ने जून 2028 तक के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। इस डील से 31 वर्षीय खिलाड़ी के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है। उन्होंने अपना पूरा करियर इसी क्लब में बिताया है और फर्स्ट-टीम के लिए 259 मैच खेले हैं।

अगर कैंसर के इलाज के लिए दो बार ब्रेक न लेना पड़ता, तो यह संख्या और ज्यादा होती। इस सीजन में येरे अल्वारेज को अप्रैल तक बाहर रहना पड़ा था। उन्हें एक प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर यूईएफए ने 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। यह पदार्थ उस दवा में था जो वे इलाज के बाद बाल झड़ने से रोकने के लिए ले रहे थे।

क्लब की वेबसाइट पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर मिकेल गोंजालेज ने कहा, "येरे हमेशा भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं। वे एक सेंटर-बैक हैं जो आमने-सामने की टक्कर में जीतते हैं, जिनका ध्यान बहुत अच्छा रहता है और उनके अंदर जीतने की मानसिकता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में मुश्किलों का सामना करते हुए जबरदस्त मजबूती दिखाई है।"

--आईएएनएस

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