डब्ल्यूवी रमन की चाहत, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जुरेल के ऊपर मिले सरफराज को तरजीह

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के पूर्व बल्लेबाज वूरकेरी वेंकट रमन का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए वह प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जुरेल के ऊपर सरफराज खान को तरजीह देना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेहमान टीम को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे मुख्य बल्लेबाज की जरूरत है जो मेजबान टीम की स्पिन गेंदबाजी अटैक पर अटैक कर सके।

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की शुरुआत करते हुए भारत को देवदत्त पडिक्कल, जुरेल और सरफराज में से किसी दो बल्लेबाजों को चुनना होगा। साई सुदर्शन की गैर-मौजूदगी में पडिक्कल का नंबर तीन की जगह पक्की मानी जा रही है, इसलिए असल मुकाबला जुरेल और सरफराज के बीच होगा।

"मेरा मानना ​​है कि टेस्ट मैच में आपको स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को चुनना चाहिए। ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। वह कुछ रन भी बनाते हैं। हालांकि, सरफराज खान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आपने उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर टीम में चुना है, तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा। वह स्पिन के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वह एक अटैकिंग विकल्प हो सकते हैं।"

रमन ने गुरुवार को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए 'आईएएनएस' से ​​हुई खास बातचीत में कहा, "सरफराज एक और खूबी जो वह टीम में लाएंगे, वह है उनका पास से कैच पकड़ने में माहिर होना। इसकी जरूरत पड़ सकती है, खासकर अगर श्रीलंका स्पिन के अनुकूल पिच तैयार करता है।"

जुरेल और सरफराज दोनों ने फरवरी 2024 में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और तब से उनका सफर काफी अलग रहा है। जुरेल ऋषभ पंत के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं, इसके साथ ही कभी-कभी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर भी खेले हैं।

वहीं, काफी फिट हो चुके सरफराज को चोटिल सुदर्शन की जगह टीम में बुलाया गया है। उनकी लंबे समय बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है। रमन ने पडिक्कल को नंबर तीन पर बल्लेबाजी कराने का भी समर्थन किया। पडिक्कल ने कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड पर श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वार्मअप मैच में इसी नंबर पर खेलते हुए शानदार नाबाद 142 रन बनाए थे। उन्होंने कहा, "दूसरे विकल्पों को आजमाना भी आकर्षक हो सकता है। हालांकि, मुझे लगता है कि पडिक्कल खेलने के हकदार हैं, खासकर यह देखते हुए कि वह टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें लाल-गेंद क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और नंबर तीन पर बाएं हाथ का बल्लेबाज होना फायदेमंद रहेगा। उन्होंने सभी फॉर्मेट में काफी रन बनाए हैं। मुझे लगता है कि एक लाइन में कहें तो, उन्होंने प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए काफी कुछ किया है।"

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिहाज से भारतीय टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज काफी अहम माना जा रही है। भारतीय टीम फिलहाल डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "यहां गलती की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि अब टीम ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर मैं सही हूं, तो उनके पास शायद सात टेस्ट मैच बचे हैं। उन्हें कम से कम पांच या छह मैच जीतने होंगे, जैसा कि पिछली बार भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं के बारे में कहा गया था। इसी कारण गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अगले तीन-चार महीनों में होने वाले टेस्ट मैचों में उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।"

--आईएएनएस

एसएम/