वीनस विलियम्स सिनसिनाटी ओपन के पहले राउंड में हारीं, लगातार 13वां एकल मैच गंवाया

ओहायो, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स का एकल में हारने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को सिनसिनाटी ओपन के पहले राउंड में वीनस को कोलंबियाई क्वालीफायर एमिलियाना अरांगो से 6-2, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा।

46 साल की अमेरिकी खिलाड़ी को डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट के लिए वाइल्डकार्ड एंट्री दी गई थी, लेकिन वह अभी भी एकल मैच न जीतने का अपना सिलसिला खत्म नहीं कर पाईं। उनका हार का सिलसिला जुलाई 2025 से जारी है।

25 साल की क्वालीफायर अरांगो ने लिंडनर टेनिस सेंटर के ग्रैंडस्टैंड कोर्ट पर विलियम्स को एक घंटे और पांच मिनट में हरा दिया।

विलियम्स की दोपहर की शुरुआत मुश्किल तरीके से हुई क्योंकि पहले गेम में उनकी सर्व टूट गई थी, और उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ मैच में वापस आने में परेशानी हुई जो लगातार दबाव बना रहा था।

अरांगो ने अपने पांच में से चार ब्रेक-पॉइंट चांस को बदला और अपनी पहली सर्व के बाद 71 प्रतिशत पॉइंट्स हासिल किए, जबकि विलियम्स अपने एक ब्रेक के मौके को भूना नहीं पाईं और अपनी पहली सर्व के सिर्फ 41 प्रतिशत पॉइंट्स ही जीत पाईं।

अरांगो के मुताबिक, शुरुआत में बढ़त बनाने से उनका नर्वसनेस शांत हुआ और वह मुकाबले पर नियंत्रण रख पाईं।

अरांगो ने कहा, "मेरा नर्वसनेस थोड़ा कम हुआ, शायद थोड़ी सांस लेने की जगह मिली। मुझे लगता है कि मैंने बस उस पर टिके रहने का अच्छा काम किया, उसे जितना हो सके खेलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की।"

कोलंबियन को दूसरे राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन और टॉप सीड इगा स्वियाटेक से खेलना होगा।

विलियम्स के लिए, यह हार एकल में मुश्किल प्रदर्शन का नतीजा थी, उनकी सबसे हालिया जीत पिछले साल के वाशिंगटन टूर्नामेंट में हुई थी जब उन्होंने पेटन स्टर्न्स को हराया था।

टूर्नामेंट में 11वीं बार हिस्सा ले रही विलियम्स ने कहा कि वह असल में हर समय स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण में थीं, लेकिन बदकिस्मती से वह इसे उस तरह से पूरा नहीं कर पाईं जैसा वह चाहती थीं। अच्छी बात यह है कि मैं शॉट्स को नियंत्रित कर रही हूं। मुझे बस उस आखिरी हिस्से में थोड़ी निरंतरता लानी होगी।

विलियम्स अभी भी सिनसिनाटी में रहेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी बहन सेरेना विलियम्स के साथ मुकाबला करने का एक और मौका मिलेगा। दोनों को डबल्स इवेंट के लिए वाइल्डकार्ड दिया गया है।

दोनों बहनों ने 2022 यूएस ओपन में डबल्स में अपना आखिरी मैच एक साथ खेला था। दोनों इस साल विंबलडन में फिर से एक साथ डबल्स में खेलने वाली थीं, लेकिन सेरेना को चोट की वजह से हटना पड़ा।

सिनसिनाटी में उनका कैंपेन मार्टा कोस्त्युक और पेटन स्टर्न्स के खिलाफ मैचों से शुरू होगा। डबल्स इवेंट रविवार से शुरू होंगे।

सेरेना के साथ खेलने पर वीनस ने कहा, "मैं उत्साहित हूं और उम्मीद करती हूं कि हम दोनों फ्रेश, तैयार और पूरी तरह तैयार होकर इसमें उतर सकें। मैं इसके लिए तैयारी करूंगी।"