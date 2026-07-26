वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: केवम हॉज की दमदार पारी, कैरेबियाई बल्लेबाजों के नाम रहा टेस्ट का पहला दिन

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से कैरेबियाई बल्लेबाजों के नाम रहा। वेस्टइंडीज ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 194 रन लगा लिए हैं।
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ब्रैंडन किंग 29 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, तेगनारायण चंद्रपॉल 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए आमिर जांगू और केवम हॉज ने मिलकर 42 रन जोड़े। जांगू 21 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने। हालांकि, इसके बाद केवम को शाई होप का अच्छा साथ मिला। दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को कोई और झटका नहीं लगने दिया।
केवम और होप चौथे विकेट के लिए 183 गेंदों में 88 रनों की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं। केवम अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और वह 83 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इस पारी में केवम 9 चौके लगा चुके हैं, जबकि होप 91 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद अब्बास रहे, जिन्होंने 44 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि आमिर जमाल ने एक विकेट निकाला।
इस मैच में बाबर आजम की बतौर टेस्ट कप्तान एक बार फिर वापसी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से इस टेस्ट में अली उस्मान डेब्यू कर रहे हैं। वहीं, वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में तीन मुख्य तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरी है। टॉस के वक्त कैरेबियाई टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने हाल ही में हुए वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी गैरी सोबर्स के निधन पर भी दुख जताया। वेस्टइंडीज ने पिछले कुछ समय में हर फॉर्मेट में अच्छी क्रिकेट खेली है और टीम इस प्रदर्शन को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेगी।