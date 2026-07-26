भारत बनाम जिम्बाब्वे: अभिषेक शर्मा का गेंद से कमाल, नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मुकाबले में 90 रनों से रौंदा। इस जीत के नायक अभिषेक शर्मा रहे। हालांकि, अभिषेक ने इस मैच में बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से कमाल किया। शानदार गेंदबाजी के बूते अभिषेक ने अपना नाम टी20 इंटरनेशनल की रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।

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अभिषेक बतौर सलामी बल्लेबाज भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे बेहतरीन स्पेल फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर अभिषेक ने 2.5 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर बेस्ट बॉलिंग स्पेल का रिकॉर्ड वीनू मांकड के नाम दर्ज है। उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ 52 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। वहीं, वनडे में रवि शास्त्री के नाम बतौर ओपनर सबसे बढ़िया गेंदबाजी स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड है। शास्त्री ने 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।

हालांकि, अभिषेक लगातार दूसरे मैच में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। वह आठ गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। पहले टी20 में बाएं हाथ का बल्लेबाज सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटा था। भारत की ओर से ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में ईशान ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 रनों का योगदान दिया, तो तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली। ईशान-तिलक की आतिशी पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए।

220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 129 रन बनाकर ऑलआउट हुई। मेजबान टीम की तरफ से सर्वाधिक 32 रन ब्रायन बेनेट ने बनाए। गेंदबाजी में अभिषेक के अलावा, भारत की ओर से यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस