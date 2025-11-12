वनडे सीरीज: सलमान आगा का शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंका को दिया 300 रन का लक्ष्य

रावलपिंडी, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 299 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए सलमान आगा ने नाबाद 105 रन की पारी खेली।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान की आधी पारी तक श्रीलंकाई गेंदबाज हावी नजर आए। पाकिस्तान ने 23.2 ओवर में 95 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसमें 3 विकेट वानिंदु हसरंगा ने लिए थे। लेकिन, इसके बाद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने पारी को संभाला।

आगा और तलत ने पांचवें विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर टीम की मैच में वापसी कराई। ये साझेदारी 121 गेंद पर आई थी। तलत 63 गेंद पर 1 छक्के और 6 चौके की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आगा ने

मोहम्मद नवाज के साथ 37 गेंद पर 66 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम का स्कोर 299 तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने 53 रन बनाए।

सलमान आगा 87 गेंद पर 9 चौके की मदद से 105 रन बनाकर नाबाद रहे। आगा का यह दूसरा वनडे शतक है। नवाज 23 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 36 रन बनाकर नाबाद रहे।

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। असिथा फर्नांडो और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिए।

श्रीलंका ने शरुआत अच्छी की थी, लेकिन आखिरी 25 ओवर पूरी तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज हावी रहे। इसी का परिणाम है कि 75 पर 4 वाला पाकिस्तान 299 तक पहुंच गया। 300 रन का लक्ष्य श्रीलंका के लिए आसान नहीं होने वाला है।

--आईएएनएस

पीएके