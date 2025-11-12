वनडे सीरीज: रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से हराया

रावलपिंडी, 12 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने जीत के लिए श्रीलंका के सामने 300 रन का लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की टीम वानिंदु हसरंगा की बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी और 6 रन से मैच हार गई।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा ने 87 गेंद पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रन बनाए थे। हुसैन तलत ने 63 गेंद पर 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाए थे। इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 138 रन की अहम साझेदारी हुई थी। मोहम्मद नवाज ने भी 23 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन की पारी खेली थी।

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। असिथा फर्नांडो और महिश तिक्षाणा ने 1-1 विकेट लिए।

300 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही थी। पहले विकेट के लिए पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने 85 रन की साझेदारी की थी। लेकिन, हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की वापसी कराई और 11 गेंद के अंदर 3 विकेट लिए। 85 पर शून्य वाली श्रीलंका 90 पर 3 हो गई। इसके बाद सदिरा समरविक्रमा ने 39, कप्तान चरिथ असालंका ने 32 औक जेनिथ लियांगे ने 28 रन बनाकर श्रीलंका को मैच में बनाए रखा। लेकिन, असली करिश्मा दिखाया वानिंदु हसरंगा ने। हसरंगा ने 52 गेंद पर 7 चौके की मदद से 59 रन पारी खेली। महिश तिक्षाणा ने 18 गेंद पर 21 रन बनाकर हसरंगा का साथ निभाया। हसरंगा 49वें ओवर की चौथी गेंद पर नौवें विकेट के रूप में आउट हो गए और यहीं मैच फंस गया। आखिरी 8 गेंद पर 21 रन की जरूरत थी। श्रीलंका 14 रन बना सकी और 6 रन से मैच हार गई। श्रीलंका 9 विकेट पर 293 रन बना सकी।

हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2, और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट लिए।

