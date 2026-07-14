वनडे सीरीज: गिल की कप्तानी पारी, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज में बनाई लीड

बर्मिंघम, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद मेहमान टीम ने इस दौरे पर आखिरकार जीत का खाता खोल लिया है। टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

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टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवरों में सिर्फ 258 रन पर ढेर हो गई। बेन डकेट और जैकब बेथेल की सलामी जोड़ी ने 12.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की।

बेथेल महज 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि डकेट ने 45 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 43 रन बनाए। सलामी जोड़ी के टूटने के बाद टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि इंग्लैंड ने 21.4 ओवरों में 107 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां से लियाम डॉसन ने जो रूट के साथ सातवें विकेट के लिए 134 गेंदों में 121 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

डॉसन 83 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रूट ने 76 गेंदों में नाबाद 76 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल रहे। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाया।

इसके जवाब में भारत ने 45.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी रोहित शर्मा के साथ 7.3 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की। रोहित 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ओवर में टीम ने विराट कोहली (5) का विकेट भी गंवा दिया।

भारत ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो दिए थे। यहां से गिल ने श्रेयस अय्यर (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 101 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

25.4 ओवर में क्रैंप के कारण कप्तान गिल मैदान से वापस लौट गए। उस समय तक गिल ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 80 रन बना लिए थे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ छठे विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। सुंदर ने 63 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 52 रन बनाए, जबकि पटेल 52 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और सैम करन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा, जिसके बाद लॉर्ड्स में 19 जुलाई को तीसरे मुकाबले के आयोजन होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी