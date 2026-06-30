विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी फ्लॉप, फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 126 रन का लक्ष्य

लंदन, 30 जून (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने के लिए महज 126 रन का टारगेट दिया है।

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केनिंग्टन ओवल में मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए।

कप्तान हेली मैथ्यूज ने किआना जोसेफ के साथ 49 गेंदो में 47 रन की साझेदारी की। मैथ्यूज 28 गेंदों में 5 चौकों के साथ 30 रन बनाकर आउट हुए। इस टीम को 8.1 ओवर में पहला झटका लगा। ठीक एक ओवर के बाद टीम ने जोसेफ (16) के रूप में दूसरी सलामी बल्लेबाज का विकेट भी गंवा दिया।

एशले गार्डनर ने 11वें ओवरी की दूसरी और पांचवीं गेंद पर स्टेफनी टेलर (0) और जाहारा क्लैक्सटन (0) के विकेट भी गंवा दिए। निरंतर अंतराल पर वेस्टइंडीज के विकेट गिरते रहे। आलम ये रहा कि 15.3 ओवरों तक वेस्टइंडीज का स्कोर 83/6 था। यहां से डिएंड्रा डॉटिन ने जानिलिया ग्लासगो के साथ सातवें विकेट के लिए 27 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। डॉटिन 16 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 26 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि ग्लासगो ने 15 रन टीम के खाते में जोड़े।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सोफी मोलिनक्स, एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि एनाबेल सदरलैंड ने 1 विकेट निकाला।

वेस्टइंडीज इस मुकाबले में किआना जोसेफ, हेली मैथ्यूज (कप्तान), शेमेन कैंपबेल (विकेटकीपर), स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन, चिनेल हेनरी, जाहारा क्लैक्सटन, जनिलेया ग्लासगो, आलिया एलेन, एफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरक के साथ खेल रही है।

वहीं, सोफी मोलिनक्स की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, किम गार्थ और लुसी हैमिल्टन के साथ उतरी है।

ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने सभी 5 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज 'ग्रुप-बी' के 5 में से 3 मुकाबले जीत सकी थी। इस संस्करण का दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है। खिताबी मुकाबले का आयोजन 5 जुलाई को होगा।

--आईएएनएस

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