पंजाब: सीएम मान ने संगरूर में ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, कहा-भविष्य में ओलंपियनों की नर्सरी बनेगा

संगरूर, 30 जून (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को संगरूर में 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बने ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया और घोषणा की कि यह जिला एशियाई, विश्व और ओलंपिक चैंपियन के लिए एक नर्सरी के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

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सीएम मान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, "पंजाब ने पिछली सरकारों के तहत 200 करोड़ रुपये से कम के खेल बजट को बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये कर दिया है। पहली बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका हासिल किया है, और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्रिकेट और हॉकी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए तैयार है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन संगरूर के लोगों, "खासकर युवाओं के लिए बहुत गर्व और खुशी का पल है। नया बना स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्विमिंग पूल उन्हें समर्पित किया गया है। वर्ल्ड-क्लास स्विमिंग पूल पंजाब को देश में नंबर वन स्पोर्टिंग स्टेट के तौर पर वापस लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह स्विमिंग पूल हमारे भविष्य के ओलंपियन को तैयार करने वाली नर्सरी का काम करेगा।"

उन्होंने कहा, "स्विमिंग पूल को अंतरराष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक की विशेषता के मुताबिक 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। पूल का आकार 50 मीटर गुणा 21 मीटर है, जिसकी गहराई 4.5 फीट से 7.5 फीट तक है और इसकी पानी रखने की क्षमता 2.5 लाख लीटर है।"

सीएम ने कॉम्प्लेक्स में बनाई गई सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि एथलीटों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए अलग से मॉडर्न शॉवर की सुविधा, चेंजिंग रूम, कोच के लिए खास कमरे और स्टोरेज रूम दिए गए हैं। एथलीटों की मसल्स को मजबूत और कंडीशन करने में मदद के लिए एक आधुनिक जिम भी बनाया गया है। सात साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक खास मिनी स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। स्विमिंग पूल को दुनिया की सबसे अच्छी मायर्था रेनोवएक्शन और क्लासिक मॉड्यूलर सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है।

उन्होंने कहा, "इसमें लैमिनेटेड पीवीसी और स्टेनलेस-स्टील पैनल हैं, जो इसे देश के सबसे आधुनिक स्विमिंग पूल में से एक बनाते हैं। साफ और सुरक्षित पानी पक्का करने के लिए, यूरोपियन स्तर के हिसाब से एक फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन (छानना और कीटाणुशोधन) सिस्टम लगाया गया है।"

मुख्यमंत्री ने संगरूर और आस-पास के इलाकों के माता-पिता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को खेल में आने के लिए प्रेरित करें। हमारी सरकार यह पक्का करेगी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं या फंड की कभी कोई कमी न हो।

--आईएएनएस

पीएके