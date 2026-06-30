नेपाल: भारतीय दूतावास ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

काठमांडू, 30 जून (आईएएनएस)। नेपाल में भारतीय दूतावास ने 26-28 जून तक काठमांडू में भारतीय दूतावास क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरा संस्करण का आयोजन किया। इसमें राजनयिक, सरकारी अधिकारी, मीडियाकर्मी, पुराने क्रिकेटर, उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और देश में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के सदस्य शामिल हुए। दूतावास ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

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तीन दिन के इस टूर्नामेंट में नेपाल में भारतीय दूतावास, नेपाल के विदेश मंत्रालय, काठमांडू में राजनयिक समुदाय, नेपाली मीडिया, पुराने नेपाली क्रिकेटर, नेपाल सरकार के अधिकारी, औद्योगिक संस्थान और नेपाल में भारतीय समुदाय की आठ टीमों ने हिस्सा लिया।

कई कड़े मैचों के बाद, 28 जून को भारतीय दूतावास और भारतीय समुदाय के बीच हुए फाइनल के साथ खत्म हुआ। मैच के बाद, नेपाल में भारत के राजदूत, नवीन श्रीवास्तव और आयोजन साझेदार के प्रतिनिधि ने जीतने वाली टीम और शानदार प्रदर्शन करने वालों को ट्रॉफी और अवॉर्ड दिए।

उद्घाटन समारोह में 26 जून को राजदूत श्रीवास्तव, नेपाल के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया डिवीजन के संयुक्त सचिव गहेंद्र राजभंडारी और सीनियर राजनयिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई।

टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, इसके सफल होने का जश्न मनाने के लिए 29 जून को एक स्वागत समारोह रखा गया। इस मौके पर, राजदूत, श्रीवास्तव ने तीन होनहार नेपाली अंडर-19 महिला क्रिकेटरों—सना प्रवीण, करिश्मा गुरुंग और साबित्री धामी— को पेशेवर-ग्रेड क्रिकेट किट भी दीं और अगले साल होने वाले आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में उनकी सफलता की कामना की। यह टूर्नामेंट नेपाल और बांग्लादेश मिलकर आयोजित होस्ट करने वाले हैं।

इंडियन एम्बेसडर क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला एडिशन पिछले साल जून में काठमांडू में हुआ था। इसमें छह टीमें शामिल थीं। भारतीय दूतावास ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट डिप्लोमेसी के माध्यम से नेपाल के लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथ ही देश में युवा खेल प्रतिभाओं के विकास में मदद करता है।

--आईएएनएस

पीएके