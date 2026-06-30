विंबलडन: यूगो हम्बर्ट को मात देकर दूसरे दौर में पहुंचे जिजू बर्ग्ज

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जिजू बर्ग्ज ने 48 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार यूगो हम्बर्ट की चुनौती का सामना किया। इस बार यह मुकाबला विंबलडन के ऑल-इंग्लैंड क्लब में पुरुषों के सिंगल्स के पहले राउंड में हुआ, जिसमें उन्होंने रविवार को ईस्टबोर्न फाइनल में मिली अपनी जीत को दोहराया।

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बर्ग्ज ने नंबर 27 सीड खिलाड़ी के खिलाफ शानदार शुरुआत की। जब हम्बर्ट ने वापसी की कोशिश की, तो बर्ग्ज डटे रहे और मंगलवार को कोर्ट 17 पर 6-2, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 से जीत हासिल की। ​​बेल्जियम के इस खिलाड़ी ने रविवार को ईस्टबोर्न फाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद हम्बर्ट को हराया था।

यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि दुनिया के नंबर 37 खिलाड़ी बर्ग्ज ने ईस्टबोर्न में अपना अभियान तब शुरू किया था, जब वे टूर-लेवल पर लगातार छह मैच हार चुके थे। यह हार का सिलसिला अप्रैल के मध्य से चल रहा था।

उस खिताब को जीतने के बाद, अब वे लगातार छह मैच जीत चुके हैं। वे इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेंगे जब वे पुर्तगाल के दुनिया के नंबर 98 क्वालीफायर जेमे फारिया के खिलाफ खेलेंगे।

मंगलवार को पहले राउंड के एक और मैच में, ओटो विर्टानेन ने जबरदस्त संघर्ष करते हुए मंगलवार दोपहर 2026 विंबलडन का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने पांच सेटों वाले रोमांचक पहले राउंड के मैच में एक मैच प्वाइंट बचाते हुए चौथी सीड बेन शेल्टन को चौंका दिया।

पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में नंबर 140 खिलाड़ी विर्टानेन ने कोर्ट नंबर 2 पर चार घंटे 21 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2, 7-6(11-9) से जीत हासिल की। ​​फिनलैंड के इस खिलाड़ी ने 10-प्वाइंट वाले निर्णायक टाई-ब्रेक में 8/9 के स्कोर पर मैच प्वाइंट बचाया और फिर शेल्टन के फोरहैंड शॉट के बाहर जाने के बाद अपना पहला मैच प्वाइंट जीत लिया।

दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी शेल्टन के खिलाफ यह जीत पीआईएफ एटीपी रैंकिंग के हिसाब से विर्टानेन के करियर की सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उन्होंने टॉप-20 के किसी खिलाड़ी को नहीं हराया था। कभी दुनिया के नंबर 91 खिलाड़ी रहे विर्टानेन ने पिछले हफ्ते रोहैम्पटन में क्वालीफाइंग राउंड पार करके विंबलडन के मेन ड्रॉ में दूसरी बार जगह बनाई थी। ऑल इंग्लैंड क्लब में दूसरे राउंड में 25 वर्षीय विर्टानेन का सामना वर्ल्ड नंबर 114 आर्थर फेरी से होगा। घरेलू खिलाड़ी ने इससे पहले दामिर ज़ुमुर को 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 से हराया था।

--आईएएनएस

आरएसजी