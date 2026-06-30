विंबलडन: विर्टानेन ने पहले राउंड के रोमांचक मुकाबले में शेल्टन को चौंकाया

लंदन, 30 जून (आईएएनएस)। ऑल इंग्लैंड क्लब में मंगलवार दोपहर विंबलडन के पहले राउंड के रोमांचक मुकाबले में ओटो विर्टानेन ने मैच-प्वाइंट बचाया और चौथी वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन को हराकर 2026 विंबलडन का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया।

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एटीपी रैंकिंग में 140वें नंबर के खिलाड़ी विर्टानेन ने कोर्ट नंबर 2 पर चार घंटे 21 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2, 7-6(9) से जीत हासिल की। ​​फिनलैंड के इस खिलाड़ी ने 10-प्वाइंट वाले निर्णायक टाई-ब्रेक में 8/9 के स्कोर पर मैच-प्वाइंट बचाया और फिर शेल्टन के फोरहैंड शॉट के बाहर जाने के बाद अपना पहला मैच-प्वाइंट भुना लिया।

दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी शेल्टन के खिलाफ यह जीत एटीपी रैंकिंग के हिसाब से विर्टानेन के करियर की सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उन्होंने टॉप-20 के किसी खिलाड़ी को नहीं हराया था। कभी दुनिया के नंबर 91 खिलाड़ी रहे विर्टानेन ने पिछले हफ्ते रोहैम्पटन में क्वालीफाइंग राउंड पार करके विंबलडन के मेन ड्रॉ में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

ऑल इंग्लैंड क्लब में दूसरे राउंड में 25 वर्षीय विर्टानेन का सामना दुनिया के नंबर 114 खिलाड़ी आर्थर फेरी से होगा। इससे पहले, घरेलू खिलाड़ी ने दामिर जुमहुर को 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 से हराया।

इसके उलट, शेल्टन के साथी टॉप-10 अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को एसडब्ल्यू19 में आसानी से शुरुआती जीत मिली। छठे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी, जिनका सामना पहले दौर में जैक ड्रेपर से होना था (लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ी के हटने के कारण ऐसा नहीं हो सका), ने नंबर 1 कोर्ट पर 'लकी लूजर' दुसान लाजोविच को 6-3, 6-4, 6-3 से आसानी से हरा दिया।

28 वर्षीय फ्रिट्ज का इस साल ग्रास कोर्ट पर रिकॉर्ड 8-2 का है। लंदन आने से पहले, उन्होंने स्टटगार्ट और हाले में एटीपी टूर इवेंट्स के फाइनल में जगह बनाई थी। उल्लेखनीय है कि फ्रिट्ज ने इस साल विंबलडन से ठीक पहले वाले हफ्ते में ईस्टबोर्न (जहां वे रिकॉर्ड चार बार चैंपियन रहे हैं) में हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिकी खिलाड़ी ने माना कि अपनी बदली हुई तैयारियों के कारण लाजोविच के खिलाफ खेलने के दौरान मानसिक तालमेल बिठाने में उन्हें थोड़ा समय लगा।

एक साल पहले विंबलडन में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाले फ्रिट्ज का दूसरे दौर में मुकाबला अपने ही देश के पैट्रिक किपसन से होगा। दुनिया के 113वें नंबर के खिलाड़ी किपसन ने एक अन्य अमेरिकी खिलाड़ी, क्वालीफायर मैकेंजू मैकडोनाल्ड को 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 से हराया।

--आईएएनएस

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