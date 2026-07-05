विंबलडन: पेगुला ने जोविक को हराया, दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

लंदन, 5 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला (अमेरिका) ने हमवतन इवा जोविक के खिलाफ 4-6, 6-3, 6-1 से जीत दर्ज की। रविवार को एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज करने वालीं पेगुला ने करियर में दूसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।

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दोनों ही खिलाड़ियों के लिए पहला सेट उतार-चढ़ाव भरा रहा। पेगुला ने सिर्फ पांच विनर्स लगाए लेकिन 16 अनफोर्स्ड एरर किए, जबकि जोविक ने 12 गलतियां कीं। जोविक ने पेगुला की सर्विस का फायदा उठाया और पहले सेट में चार बार उनकी सर्विस तोड़ी। पेगुला अपनी 17 फर्स्ट-सर्विस प्वाइंट्स में से केवल छह ही जीत सकीं। हालांकि, पेगुला ने जोविक की सर्विस तीन बार तोड़ी, लेकिन जोविक ने हर बार तुरंत जवाब दिया और पेगुला को टूर्नामेंट में अपना पहला सेट गंवाना पड़ा।

हालांकि, दूसरे सेट में पेगुला ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी फर्स्ट-सर्विस की सफलता दर 80 प्रतिशत से ऊपर चली गई और उन्होंने अपने ग्राउंडस्ट्रोक्स को बेहतर किया। पेगुला ने जोविक की सर्विस दो बार तोड़कर मैच बराबर कर दिया।

निर्णायक सेट में भी यह लय बनी रही। मैच का एक अहम पल तब आया जब तीसरे सेट की शुरुआत में पेगुला ने जोविक की सर्विस पर 0-40 से पिछड़ने के बाद वापसी की। उन्होंने लगातार पांच प्वाइंट्स जीतकर शुरुआती ब्रेक हासिल किया और 3-0 की बढ़त बना ली।

हालांकि, जोविक ने अपनी सर्विस बचाकर स्कोर 3-1 किया और कुछ देर के लिए उनकी बढ़त की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन पेगुला ने शानदार खेल दिखाते हुए आखिरी तीन गेम जीते।

पेगुला 2026 में अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, जहां उनका सामना सातवीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ या 11वीं वरीयता प्राप्त बेलिंडा बेंसिक से होगा।

जीत के साथ पेगुला ने इस साल जोविक के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया। रविवार की जीत से पहले भी पेगुला ने उन्हें दुबई टेनिस चैंपियनशिप में 6-4, 6-2 और चार्ल्सटन ओपन में 6-4, 5-7, 6-3 से हराया था। पेगुला ने इन दोनों टूर्नामेंट्स को अपने नाम किया था।

--आईएएनएस

आरएसजी