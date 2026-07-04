फॉर्मूला 1: लुईस हैमिल्टन को पछाड़कर 19 वर्षीय एंटोनेली ने ब्रिटिश ग्रां प्री स्प्रिंट जीता

नॉर्थम्प्टनशायर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। 19 वर्षीय एंड्रिया किमी एंटोनेली ने शनिवार को सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रां प्री की रोमांचक स्प्रिंट रेस अपने नाम की। इतालवी रेसिंग ड्राइवर ने लुईस हैमिल्टन को पछाड़कर फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
एंटोनेली की जीत उनके शानदार डेब्यू सीजन की एक और अहम उपलब्धि रही। मर्सिडीज ड्राइवर ने सात बार के वर्ल्ड चैंपियन हैमिल्टन को हराकर उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हुए अपने पहले फॉर्मूला वन खिताब की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ब्रिटिश ग्रां प्री के लिए क्वालीफाइंग राउंड भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
एंटोनेली ने सिल्वरस्टोन में रेस की तेज शुरुआत करते हुए अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने आठवें लैप में हैंगर स्ट्रेट पर हैमिल्टन की फेरारी को पछाड़ने के लिए अपनी रफ्तार का समझदारी से इस्तेमाल किया। अपनी बैटरी का चार्ज सावधानी से बचाने के बाद, एंटोनेली ने सटीक समय पर अपना दांव चला और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जीत हासिल की और मर्सिडीज के अपने साथी जॉर्ज रसेल पर चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को 43 प्वाइंट्स तक बना ली।
जहां एंटोनेली का ध्यान हैमिल्टन के करीब आने पर था, वहीं उनके पीछे चल रही रेस में शुरुआती दौर में काफी रोमांच देखने को मिला। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने शुरुआती लैप्स के दौरान कई बार अपनी पोजीशन बदली। छठे स्थान से शुरुआत करने वाले नॉरिस ने शानदार शुरुआत की और पहले लैप में चौथे स्थान पर पहुंच गए, फिर दूसरे लैप में रसेल को पीछे छोड़ दिया। इन तीनों के बीच पोजीशन बदलने का सिलसिला तब तक जारी रहा, जब तक कि नॉरिस तीसरे स्थान पर स्थिर नहीं हो गए और शेष ड्राइवर्स से आगे निकलना शुरू नहीं कर दिया।
आखिरकार, नौवें लैप में रसेल ने वेरस्टैपेन पर बढ़त हासिल कर ली। जल्द ही वेरस्टैपेन पर फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर का दबाव बढ़ गया, जिन्होंने एक लैप बाद रेड बुल को पछाड़कर पांचवां स्थान हासिल कर लिया। कोई जवाब न दे पाने के कारण वेरस्टैपेन और पीछे हो गए, लेकिन आखिरी लैप में मैकलारेन के ऑस्कर पियास्त्री से छठा स्थान बचाने में कामयाब रहे।
पीछे की तरफ, रेसिंग बुल्स के लियाम लॉसन ने रेड बुल के इसाक हदजार के आखिरी समय के दबाव का सामना करते हुए आखिरी प्वाइंट वाली पोजीशन हासिल की।
--आईएएनएस
आरएसजी