भारतीय महिला बधिर क्रिकेट टीम अपने पहले अंतरराष्ट्रीय दौरे के तहत श्रीलंका जाएगी, 5 टी20 मैच खेले जाएंगे

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय बधिर (डेफ) महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका के अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 दौरे पर जाकर इतिहास रचने वाली है। यह अहम टूर बधिर महिला टीम का अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में डेब्यू होगा। इससे बधिर महिला क्रिकेट टीम के लिए भविष्य में मौके सृजित होंगे।

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पांच मैचों की ऐतिहासिक टी20 अंतरराष्ट्रीय बधिर क्रिकेट सीरीज से पहले, भारतीय टीम ने नई दिल्ली में अपनी जर्सी लांच की। इस इवेंट में इंडियन डेफ (बधिर) क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) के अध्यक्ष सुमित जैन, नई दिल्ली के आईएएस डीएम सनी सिंह (मुख्य अतिथि), और गेस्ट ऑफ ऑनर अशोक शर्मा, डीडीसीए के सचिव, साथ ही डीसीसीआई के सचिव और बीसीसीआई दिव्यांग कमेंटी के सदस्य रवि चौहान शामिल हुए।

इस मौके पर सुमित जैन ने कहा, "यह श्रीलंका टूर इंडियन डेफ क्रिकेट के लिए एक अहम चैप्टर है। इतने सालों से, हमारी महिला क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय लाइमलाइट से दूर रहते हुए प्रशिक्षण, सिर्फ क्रिकेट के खेल के लिए प्यार की वजह से, लिया है। इस टूर के साथ, वे इंडिया की एंबेसडर के तौर पर वैश्विक स्टेज पर आएंगी। आईडीसीए ने हमेशा बराबर मौके में यकीन किया है, और यह टूर साबित करता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। मैं सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक कामयाबी और डेफ क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी के लिए एक विरासत बनाने के लिए बधाई देता हूं।"

इस मौके पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने कहा, "यह भारत के लिए एक बड़ी बात है कि हमारी सुनने में दिक्कत वाली लड़कियों को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा करना है। क्रिकेट सबका है। आप यहां तक ​​पहुंचकर ही रुकावटों को तोड़ चुकी हैं और हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। मैंने खुद मुंबई में टी 10 डेफ टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर आपका खेल देखा है। इन महिला खिलाड़ियों की क्षमता और खेल भावना ने मुझे प्रभावित किया है। अब समय आ गया है कि जाकर दुनिया को दिखाया जाए कि भारतीय महिला क्रिकेटर मैदान पर क्या कर सकती हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।"

भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम की कप्तान काजल धवन ने कहा, "यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है। अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 टूर के लिए श्रीलंका जाना सिर्फ क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं है, यह साबित करने के बारे में है कि सुनने की शक्ति जुनून, स्किल या हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने में कोई रुकावट नहीं है। इस टीम के हर खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है और हम भारत की हर उस लड़की की उम्मीदों को पूरा करेंगे जो नीली जर्सी पहनने का सपना देखती है।"

भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सोयसा पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पांच टी20 मैच खेलेगी।

भारतीय महिला टीम: काजल धवन (कप्तान और विकेटकीपर), नीदा जबी शेख (उपकप्तान), प्रतिमा मिश्रा (विकेटकीपर), आकांक्षा कनासिया, रेड्डी ज्योष्णा, दीप्ति रानी साहू, श्रद्धा वैष्णव, संगीता, सुकन्या के.एस., रूबी यादव, चांदनी खान, प्रियांशी दीक्षित, डी. कंथम्मा, प्रियंका सैनी, अंजलि।

--आईएएनएस

पीएके