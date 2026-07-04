logo
खेल

विंबलडन: ओस्टापेंको को हराकर चौथे दौर में पहुंचीं सबालेंका, ओसाका से होगी भिड़ंत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 04, 2026, 01:45 AM
विंबलडन: ओस्टापेंको को हराकर चौथे दौर में पहुंचीं सबालेंका, ओसाका से होगी भिड़ंत

लंदन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन 2026 के महिला एकल मुकाबले के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने 2017 फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। यह मुकाबला एक घंटा 33 मिनट तक चला।

अपनी आक्रामक खेल शैली के लिए मशहूर सबालेंका और ओस्टापेंको ने मुकाबले में दमदार शॉट लगाए, लेकिन सबालेंका ने बेहतर संयम और समझदारी के साथ खेलते हुए जीत हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने पहली बार विंबलडन का खिताब जीतने की अपनी उम्मीद भी कायम रखी। इससे पहले, वह इस टूर्नामेंट में तीन बार सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी हैं। अब चौथे दौर में सबालेंका का मुकाबला जापान की पूर्व विश्व नंबर एक नाओमी ओसाका से होगा। यह मैच टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है।

14वीं वरीयता प्राप्त ओसाका ने भी तीसरे दौर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर रही डारिया कसाटकिना को सिर्फ 65 मिनट में 6-1, 6-3 से हराकर पहली बार विंबलडन के चौथे दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ओसाका अब चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में कम से कम एक बार चौथे दौर तक पहुंचने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का खिताब दो-दो बार जीता है।

ओसाका का सामना पूर्व विश्व नंबर 8 डारिया कसाटकिना से हुआ, जो 2018 में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं। 1997 में जन्मी दोनों खिलाड़ियों की घास के कोर्ट पर यह पहली भिड़ंत थी। इससे पहले दोनों हार्ड और क्ले कोर्ट पर एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी थीं। अब ओसाका ने कसाटकिना के खिलाफ अपने सभी चार मुकाबले जीत लिए हैं। दोनों के बीच खेले गए कुल नौ सेटों में से ओसाका ने आठ जीते हैं, जबकि कसाटकिना सिर्फ एक सेट जीत सकी हैं।

इससे पहले, दूसरे दौर में सबालेंका को अमेरिका की मैककार्टनी केसलर के खिलाफ कड़ी चुनौती मिली थी। दूसरे सेट में वह 5-2 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए चार सेट पॉइंट बचाए और मुकाबला 6-1, 7-6 (9) से अपने नाम किया था। वहीं, ओस्टापेंको ने दूसरे दौर में क्रोएशिया की एंटोनिया रुजिक को सिर्फ 66 मिनट में 6-2, 6-0 से हराया था। इस मैच में उन्होंने 34 विनर लगाए और केवल 10 अनफोर्स्ड गलतियां की थीं। हालांकि, सबालेंका के खिलाफ वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं और हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस