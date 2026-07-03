अर्जेंटीना फेवरेट, केप वर्डे को सम्मान देना होगा: पॉल मेसफील्ड

मुंबई, 3 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे केप वर्डे से होगा। इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पॉल मेसफील्ड का मानना ​​है कि अर्जेंटीना के पास आराम से आगे बढ़ने की क्षमता और अनुभव है, लेकिन केप वर्डे को नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने के उसके ऐतिहासिक सफर का श्रेय मिलना चाहिए।

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मेसफील्ड ने जी5 पर कहा, "अर्जेंटीना पसंदीदा टीम है। वे अपनी ताकत पर खेलेंगे और वही करेंगे, जो करना है। मेरे मुताबिक अर्जेंटीना आराम से जीत रही है। लेकिन, केप वर्डे की इज्जत करनी होगी, खासकर वोजिन्हा जैसे खिलाड़ियों की वजह से।"

उन्होंने कहा, "केप वर्डे के बारे में, जो बात मेरे लिए सबसे अलग रही है, वह है उनका दिल, जुनून और इच्छा। उन्हें हराना बहुत मुश्किल रहा है, और उन्होंने जो नतीजे दिए हैं, वे शानदार से कम नहीं हैं। वर्ल्ड फुटबॉल की छोटी टीमों में से एक को इस स्टेज तक पहुंचते देखना शानदार रहा है, और अब उन्हें मौजूदा चैंपियन का सामना करने का मौका मिला है। यह एक अविश्वसनीय कहानी है।"

मेसफील्ड ने लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमेशा रहने वाली महानता पर भी बात की, और बताया कि फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी पर बहस क्यों जारी है।

उन्होंने कहा, "मेसी और रोनाल्डो के बीच सबसे बड़ा अंतर सोच का है। अगर आप रोनाल्डो को देखें, तो उन्होंने खास तौर पर शारीरिक रूप से फिट होने के लिए बहुत मेहनत की है। यही वजह है कि उनका लंबे समय तक खेलना इतना शानदार रहा है। वह अपने पूरे करियर में इसलिए बेहतर हुए हैं क्योंकि उन्होंने लगातार अपने खेल पर काम किया है। दूसरी ओर, लियोनेल मेसी बस एक रॉ, नेचुरल टैलेंट हैं, उनमें पहले दिन से ही प्रतिभा है।"

मेसफील्ड ने कहा, "वे दोनों ही व्यक्तिगत रूप से शानदार और अलग-अलग वजहों से पक्के सुपरस्टार हैं। इस वजह से यह बहस जारी रहती है कि दोनों में कौन सबसे महान है। जब आप तकनीक, क्षमता और व्यक्तिगत कौशल की बात करते हैं, तो वह मेसी हैं। जब आप ऑल-राउंड खेल की बात करते हैं, तो वह रोनाल्डो हैं। दोनों खिलाड़ी फुटबॉल के खेल के लिए जबरदस्त रहे हैं।"

टूर्नामेंट के बाकी मैचों को देखते हुए, मेसफील्ड का मानना ​​है कि फ्रांस और अर्जेंटीना अभी भी हराने वाली टीमें हैं, जबकि मेक्सिको और यूसए को डार्क हॉर्स माना जा सकता है।

अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला 4 जुलाई को भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 से खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके